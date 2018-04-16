Fırat Bulvarı-Stad Kavşağı ile Batı Çevre Yolu Bağlantı Çalışması Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Fırat Bulvarı-Stadyum Kavşağı ile batı çevre yolu bağlantı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentte ulaşımı rahatlatmak için Fırat Bulvarı-Stad Kavşağı ile Batı Çevre Yolu bağlantı çalışmasına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kentte trafiği rahatlatmak için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fırat Bulvarı-Stad Kavşağı ile Batı çevre yolu bağlantı çalışmasına başladı. Yeni yapılan yol sayesinde vatandaşlar Çevre yolu üzerinden Stadyum ve Fırat Bulvarına daha kısa sürede gidebilecek. Bu sayede trafikte olası yoğunluk önlenmiş olacak.