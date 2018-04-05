Fenerbahçe Spor Kulübünden Başkan Atilla’ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı ziyaret etti. Misafirlerini makam odasında ağırlayan Başkan Atilla, heyetle Diyarbakır’da sporun gelişmesi ve profesyonel sporcuların yetiştirilmesi konularında istişarede bulundu.

Ziyaret nedeniyle Başkan Atilla, Başkan Yıldırım’a teşekkür ederken Yıldırım ise Başkan Atilla’ya çalışmalarında başarılar diledi.