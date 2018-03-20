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Ekonomik alanlarda kadınlarda olmalı

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Hatice Akyıl, “İstihdam ve sosyal refahı geliştirmek hedeflerine, ancak kadınların ekonomik alana katılımı ile sağlanabilir” dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır...

Ekonomik alanlarda kadınlarda olmalı

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Hatice Akyıl, “İstihdam ve sosyal refahı geliştirmek hedeflerine, ancak kadınların ekonomik alana katılımı ile sağlanabilir” dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır...

20 Mart 2018 Salı 15:53
Ekonomik alanlarda kadınlarda olmalı

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Hatice Akyıl, “İstihdam ve sosyal refahı geliştirmek hedeflerine, ancak kadınların ekonomik alana katılımı ile sağlanabilir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurul (KAGİK) Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri 14 Nisan’da yapılacak olan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimlerinde farklı meslek gruplardan aday olan kadın üyelerini ziyaret etti.

Diyarbakır’da 14 Nisanda yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Beyaz, Yeşil ve Sarı Listelerin meslek gruplarından aday olan TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerine Kurul Yönetimi ve İcra Kurulu Üyelerinden destek geldi.

Akyıl, guruplarda kadın aday sayısının istenilen düzeyde olmadığını belirterek, bundan sonraki seçimlerde kadın aday sayısının her geçen gün artacağına inandığını söyledi. Ziyarette üyelerinin farklı listelerde ve farklı guruplarda yer almasının kendileri için önemli olduğunu anlatan Akyıl, “Güçlü bir ekonomi oluşturmak, daha katma değerli üretim yapmak, istihdamı ve sosyal refahı geliştirmek hedeflerine, ancak kadınların ekonomik alana katılımı ile sağlanabilir” dedi.

Kadın Girişimciler Kurulu tarafından gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Beyaz Liste 6 Adayı Şerife Keskin, cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırıp, kadını ekonomiye dahil edip kent ekonomisinin ivmesini yükseltmenin birincil görevler arasında olacağını kaydetti.

DTSO Sarı Liste adayı Filiz Bedirhanoğlu, oluşacak DTSO Meclisinde kadın sayısının daha fazla olması kadınlar ile ilgili daha iyi projelerin hayata geçeceğine inandıklarını söyledi.

Yeşil Liste Adayı Nevin İl ise, DTSO’da bir kadın meclisi oluşturacaklarını ve bu meclis ile Kadın girişimcilerin daha aktif bir şekilde iş hayatında daha aktif olacaklarını diye getirdi.
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