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(Düzeltme) BYEGM kadın gazetecilerin gününü kutladı

Basın Yayın ve Enformasyon Diyarbakır İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte görevli kadın gazetecilerin gününü kutlayarak karanfil dağıttı.Bir otelde düzenlenen etkinliğe, Basın Yayın ve Enformasyon Diyarbakır...

(Düzeltme) BYEGM kadın gazetecilerin gününü kutladı

Basın Yayın ve Enformasyon Diyarbakır İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte görevli kadın gazetecilerin gününü kutlayarak karanfil dağıttı.Bir otelde düzenlenen etkinliğe, Basın Yayın ve Enformasyon Diyarbakır...

08 Mart 2018 Perşembe 14:32
(Düzeltme) BYEGM kadın gazetecilerin gününü kutladı

Basın Yayın ve Enformasyon Diyarbakır İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte görevli kadın gazetecilerin gününü kutlayarak karanfil dağıttı.

Bir otelde düzenlenen etkinliğe, Basın Yayın ve Enformasyon Diyarbakır İl Müdürü Fikret Dişlioğlu, kurum görevlileri ile kentte çalışan kadın gazeteciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Dişlioğlu, kadınların toplumda çok önemli görevlerde yer aldığını belirterek, kendilerinin de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte görevli kadın gazetecilerle buluşmak için bu etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Programa katılan kadın gazeteciler de Dişlioğlu’na, düzenledikleri etkinlik dolayısıyla teşekkür etti.

Dişlioğlu, programın sonunda kadın gazetecilere karanfil dağıttı.
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