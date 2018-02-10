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Dülgeroğlu’ndan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, esnafla bir araya gelip, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, Yeni Mahalle Lise Caddesi üzerinde toplam bin 210 metrekare...

Dülgeroğlu’ndan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, esnafla bir araya gelip, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, Yeni Mahalle Lise Caddesi üzerinde toplam bin 210 metrekare...

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:05
Dülgeroğlu’ndan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, esnafla bir araya gelip, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, Yeni Mahalle Lise Caddesi üzerinde toplam bin 210 metrekare üzerinde yapılan 33 adet iş yeri, bazı yapıların bakım ve onarımı, Lise Meydanı’nın düzenlenmesi ile 500 metre uzunluğunda kaldırım ve yol çalışmasını barındıran sokak sağlıklaştırma projesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak amacıyla esnafla bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan toplantıda konuşan Dülgeroğlu, “Kısa süre önce başlattığımız çalışmalarımızın büyük bir kısmı tamamlandı. Mağdur olmamanız adına işyerleri yapımını hızlandırarak iki hafta içerisinde ticaret faaliyetlerinizi yeni işyerlerinde yapabileceksiniz. Caddemizin genel çalışmalarının bitimini ise Nisan ayından önce tamamlamayı hedefliyoruz. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe çok daha iyi işlerin ortaya çıktığına tanıklık ediyoruz” dedi.

Engelli vatandaşa ziyaret

Dülgeroğlu, daha sonra, eşi Sevda Dülgeroğlu ile birlikte Cengiz Topel Caddesi’nde oturan engelli Sevgül Bakay’ı evinde ziyaret etti. Dülgeroğlu “Bu kardeşimizin tedavisi ve yaşam şartları ile ilgili her konuda destek ve takipçisi olacağımızı, Sevgül’ün fedakar annesini hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

Bakay’ın yaşadığı evi gezen Dülgeroğlu, eksikliklerin ivedilikle giderilmesi için talimat verdi. Dülgeroğlu, Bakay’a çeşitli hediyeler de verdi.
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