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Düğüne gider gibi Afrin’e gittiler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatında meskun mahal operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır’dan Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan...

Düğüne gider gibi Afrin’e gittiler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatında meskun mahal operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır’dan Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:08
Düğüne gider gibi Afrin’e gittiler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatında meskun mahal operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır’dan Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler için uğurlanma töreni yapıldı. Düğüne gider gibi Afrin’e gitmeye hazırlanan kahramanlar, tekbir ve marşlarla uğurlandı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında düzenlenen törene Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Afrin’e giden asker, polis ve korucu yakınları, asker ve polisler katıldı.

"Sınırlarımızın ötesinde ve içinde her türlü tehdidi yok edecek gücü temsil etmekteyiz"

Türk bayrakları ile süslenen tören alanında toplanan JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan timler tekbir ve marşlar ile uğurlandı. Törende bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, güvenlik kuvvetlerinin sınırlarımızın ötesinde ve içinde olduğu gibi her türlü tehdidi bertaraf edecek bir gücü temsil ettiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Barışın ve huzurun temsilcileri olarak dünyanın her köşesinde her dönem ve her dem bu değerleri temsil eden bir asil milletiz. Bugün de sınırlarımızın ötesinde, sınırlarımızın içinde olduğu gibi her türlü tehdidi bertaraf edecek, bunların karşısında kararlığıyla bu tehditleri yok edecek bir gücü temsil etmekteyiz. Bugün orada sizlerin silah arkadaşlarınızın hemen yanında nöbeti yakında sizler devralacaksınız. Bilin ki bu büyük milletin her bir ferdinin duaları sizlerle, imanınızla, kararlılığınızla her nerede olursa olsun bütün tehditleri bertaraf etmek ve yok etmek azmindeyiz ve gücündeyiz. Rabbim sizleri korusun. Bu uğurda, bu değerler uğruna devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve birliği, bayrağımızın ve ezanımızın semalarda sonsuza kadar dalgalanması ve okunması uğrunda hayatını feda eden, imanımız ve inancımızın en yüksek mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad makamları cennet olsun. Onlarla birlikte aynı safta nurlanan şehitlerin yanında onurlanan kahraman gazilerimize de milletçe şükranlarımızı sunuyorum. Bu değerler ve inancımız uğruna çıktığınız yolda gazanız mübarek olsun" dedi.

Daha sonra Afrin’e gidecek olan timler için kurban kesildi. Kesilen kurban kanı Afrin’e gidecek kahramanların alınlarına sürüldü. Törenin sonunda kahraman asker, polis ve güvenlik korucuları tekbir ve marşlarla Afrin’e uğurlandı.
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