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DÜ’de hemşire eğitimi devam ediyor

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde sertifikalı eğitim kursları devam ediyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim Programları doğrultusunda kurs açma yetkisi alan tek üniversite hastanesi olan DÜ Hastaneleri...

DÜ’de hemşire eğitimi devam ediyor

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde sertifikalı eğitim kursları devam ediyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim Programları doğrultusunda kurs açma yetkisi alan tek üniversite hastanesi olan DÜ Hastaneleri...

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:40
DÜ’de hemşire eğitimi devam ediyor

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde sertifikalı eğitim kursları devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim Programları doğrultusunda kurs açma yetkisi alan tek üniversite hastanesi olan DÜ Hastaneleri sertifikalı eğitim kurslarına devam ediyor. DÜ Hastaneleri sertifikasyon birimi tarafından Kalp Hastanesinde açılan çocuk yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim kursuna 17 yoğun bakım hemşiresi katıldı. 22 Ocak ile 23 Şubat tarihleri ardında devam edecek olan eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verileceği bildirildi.
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