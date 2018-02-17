Diyarbekirspor’un maçı seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor’un yarın sahasında Pazarspor ile yapacağı karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Önceki hafta Diyarbakır’da oynanan ve Diyarbekirspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona eren Muğlaspor maçında “Futbolun katili Türk hakemleri” tezahüratı yapan Diyarbakırsporlu taraftarların 3 saniyelik bu eylemine, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Bu yüzden yarınki Diyarbekirspor-Pazarspor maçı seyircisiz oynanacak.

Hazırlıklar tamamlandı

Geçen hafta deplasmanda 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Diyarbekirspor, Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil kırmızılı ekip, sahasında yapacağı maçı kazanıp, hem çıkışına kaldığı yerden devam etmek hem de zirve yarışına ortak olmak istiyor.