Diyarbekirspor yemekte buluştu

TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar yemekte buluştu. Diyarbekirspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen yemek özel bir restoranda gerçekleşti. 10-1’lik farklı Kayseri Erciyesspor galibiyetinin ardından gerçekleşen yemeğe, bazı yöneticiler de katıldı.

Lig lideri Darıca Gençlerbirliği maçı öncesinde gerçekleşen yemek, takımda morallerin yükselmesini sağlarken, verilen yemeğin ardından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Diyarbekirspor’un deneyimli futbolcusu Yakup Alkan’ın doğum günü verilen yemekten sonra kutlandı. Takım arkadaşlarının ve yönetimin yaptığı sürpriz doğum günü pastasını kesen Yakup, kısa bir konuşma yaptı. Yakup, “Benim için en güzel hediye Diyarbekirspor’un şampiyon olması olacaktır. Takım olarak inandık ve şampiyon olacağız. Taraftarımız bize güvensin” dedi.