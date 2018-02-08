TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor, üst üste yapacağı maçlara kilitlendi.

8 günde arka arkaya yapacağı 3 maçlık serinin ilkinde 10 Şubat Cumartesi günü kendi sahasında Muğlaspor’la karşılaşacak olan Diyarbekirspor, hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Sakat ve cezalı futbolcunun bulunmadığı Yeşil-Kırmızılı takım, küme düşme hattına yaklaşan Muğlaspor’u yenerek zirve mücadelesinde bir engeli daha aşmak istiyor. Rakibin ligdeki konumu nedeniyle maçın zor geçeceğini düşünen teknik heyet, şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammüllerinin olmadığını dile getirerek futbolculardan Muğlaspor mücadelesine iyi hazırlanmalarını istedi. Anagold 24Erzincanspor maçında kırmızı kart gören Emrah Kiraz, 1 maçlık cezasını tamamladığı için Muğlaspor’a karşı forma giyebilecek.

Bu arada Muğlaspor maçı öncesinde 4 futbolcu 3’er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. 3’er sarı kartı olan Osman Bayrak, kaleci Turgut, Mustafa Aydoğdu ve Taner Yıldız, Muğlaspor maçında kart görmeleri halinde 14 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynanacak Ergene Velimeşespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.