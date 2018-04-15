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Diyarbakırlı kick boksçulardan 13 madalya

Antalya’da düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Diyarbakırlı sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.5-8 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen turnuvaya, 27 ülkeden 2 bin 353 sporcu yer...

Diyarbakırlı kick boksçulardan 13 madalya

Antalya’da düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Diyarbakırlı sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.5-8 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen turnuvaya, 27 ülkeden 2 bin 353 sporcu yer...

15 Nisan 2018 Pazar 14:12
Diyarbakırlı kick boksçulardan 13 madalya

Antalya’da düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Diyarbakırlı sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

5-8 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen turnuvaya, 27 ülkeden 2 bin 353 sporcu yer aldı. Büyük bir katlımın gerçekleştiği müsabakalarda Diyarbakırlı kick boks sporcular, çeşitli kategorilerde 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu. Kick boks milli takım antrenörü Ufuk Ertaş, büyük katılımın gerçekleştiği 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Diyarbakır olarak önemli dereceler elde ettiklerini söyledi. Ertaş, “Antalya’da düzenlenen turnuvaya rekor katılım oldu. 27 ülkeden 2 bin 353 sporcunun yer aldığı turnuvada, özellikle yıldız ve gençler kategorisinde önemli dereceler elde ettik. 4 birincilik, 3 ikincilik ve 6’da üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Toplam 13 madalyanın sahibi olduk. Bizim için çok önemli bir organizasyon oldu” dedi.

Sporcularının elde ettiği dereceden dolayı kutladığını vurgulayan Ertaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Genç ve gelecek vadeden sporcularla yer aldığımız turnuvada önemli başarılar elde ettik. Bu başarılar bizleri gelecek için umutlandırdı. Çünkü çok genç sporcularımız var. Daha yolun başındalar. Zamanla bu sporcularımızın çok daha büyük dereceler elde edeceğini düşünüyorum.”

Ertaş, kendilerine büyük destek sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir’e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
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