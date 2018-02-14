Diyarbakır’da Siyer-i Nebi Yarışması ödül töreni düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Diyarbakır İmam Hatipler Deneği tarafından düzenlen 1. Siyer-i Nebî Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Diyarbakır İmam Hatipler Deneği tarafından düzenlen 1. Siyer-i Nebî Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Eryılmaz’ın yanı sıra Vali Yardımcısı, Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir Kaymakamları, İl Müftüsü, Dicle Üniversitesi Rektörü, protokol üyeleri, vatandaşlar, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kur’an tilavetiyle başlayan program, Diyarbakır İmam Hatipler Deneği kurucusu Siracettin Öztoprak ve Önder İmam Hatipler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Veysel Başar’ın teşekkür konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından Diyarbakır İmam Hatipler Deneği ve Önder İmam Hatipler Derneği’nin çalışmalarını tanıtan sinevizyon gösterimleri yapıldı.

Sinevizyon gösterimlerinin ardından konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, “Bu program vesilesiyle Hazreti Peygamber Aleyhiselat u Vesselamı rahmetle, minnetle, özlemle anıyor, yüce Allah’tan; Resulünün şefaatine, rızasına nail olmayı bizlere nasip etmesini diliyorum. Bu güzel organizasyonu düzenleyen; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Memur-sen Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır İmam Hatip Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Siyer-i Nebi yarışmasına katılarak, Peygamberimizi anlatan, o aşkı, o ruhu, o azmi içtenlikle yüreklerinde hisseden tüm eser sahiplerini kutluyorum. Nebiler ve Sahabeler Şehri Diyarbakır’da, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hayatı ve yaşam biçiminin gençlerimiz, çocuklarımız tarafından öğrenilmesi, daha iyi anlaşılması ve örnek alınması adına yapılan bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, biz de; manevi dünyamıza hitap eden bu tür çalışmalara her türlüğü desteği sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Hz. Muhammed’in ancak Kur’an-ı Kerim ile Hadislerle güzel ve doğru anlatılabileceğine dikkat çeken Eryılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kur’an’da Cenabı Zül Celal Hazretleri, Peygamberimize, ‘Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik’ diyor. Bu ifadenin üstünde bir ifade olabilir mi? Bir Kutsi Hadis’te, Yüce Allah’ın, Peygamberimiz için, ‘Sen olmasaydın, eğer sen olmasaydın, alemleri yaratmazdım’ dediği ifade ediliyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen, alemlerin hürmetine yaratıldığı Hazreti Muhammed’i yazmak, aslında O’nu yaşamak, yolundan gitmek demektir. Bugün Kur’an’ı Kerim derslerini, Siyer-i Nebi derslerini, bazı okullarda seçmeli olmakla birlikte, tüm okullarda çocuklarımızın öğrenebilmelerine imkân bulunmaktadır. Bu imkanı sağlayan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hükümetimize şükranlarımı arz ediyorum.”

“Peygamberimizin yolu bizim de yolumuz olmalıdır”

Eryılmaz, konuşmasını, “Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, Veda Hutbesi’nde şöyle demişti: ‘Ey Mü’minler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sahip çıktıkça, yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetidir...’ İslam ülkeleri olarak, Müslümanlar olarak, hiç şüphe yok ki, bu iki emanete hakkıyla sahip çıkabilseydik, bugün bölgemizde yaşanan sorunları, sıkıntıları bu yoğunlukta yaşamazdık. El emin olan, sadelikten, mütevazı yaşamaktan bir nebze olsun uzaklaşmayan, cesareti, vefayı, tevazu ve cömertliği hiçbir durumda terk etmeyen Peygamberimizin yolu bizim de yolumuz olmalıdır. Rabbim bizleri Peygamber Efendimize layık hayırlı ümmetlerden eylesin Bu yarışmaya katılan, Siyer-i Nebi için emek sarf eden tüm kardeşlerimi bir kez daha tebrik ediyor, bu anlamlı organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diye tamamladı.

Öğrencilere hediyeler dağıtıldı

Konuşmaların ardından İl Müftülüğü İlahi Korosu sahne aldı. Koronun seslendirdiği ilahilerin ardından ödül töreni düzenledi. Yarışmaya giren öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.