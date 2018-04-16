Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110596
ALTIN
178.276
DOLAR
4.1084
STERLİN
5.8843
EURO
5.0868

Diyarbakır’da Oyuncak Atölyesi başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentte kültürel faaliyetleri artırmak amacıyla 7-15 yaş arası çocuklara yönelik açtığı Oyuncak Atölyesi, ahşap üzerine boyama eğitimiyle başladı. Teorik ve pratik eğitimlerin verileceği atölye...

Diyarbakır’da Oyuncak Atölyesi başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentte kültürel faaliyetleri artırmak amacıyla 7-15 yaş arası çocuklara yönelik açtığı Oyuncak Atölyesi, ahşap üzerine boyama eğitimiyle başladı. Teorik ve pratik eğitimlerin verileceği atölye...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:27
Diyarbakır’da Oyuncak Atölyesi başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentte kültürel faaliyetleri artırmak amacıyla 7-15 yaş arası çocuklara yönelik açtığı Oyuncak Atölyesi, ahşap üzerine boyama eğitimiyle başladı. Teorik ve pratik eğitimlerin verileceği atölye 17 ay boyunca devam edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı, 7-15 yaş arası kız ve erkek çocuklara yönelik Oyuncak Atölyesi adı altında Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi’nde etkinlik başlattı. 7 Nisan’da başlayan Oyuncak Atölyesi yaklaşık 17 ay sürecek. Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde ikamet eden çocukların faydalandığı Atölye her ay farklı öğrencileri atölyeye kabul edecek. 15’er kişilik grupların eğitim gördüğü Oyuncak Atölyesi hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri devam edecek. Gruplarda yer alan çocuklar, 1 ay boyunca haftalık 8 saat eğitim alacak. Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı Oyuncak Atölyesi’nde her ay farklı bir çalışma yürütecek. 15 kişilik çocuk grubunun ahşap üzerine boyamayla başlayan proje daha sonraki aylarda kozalak boyama, kartondan oyuncak yapma, bezlerden oyuncak oluşturma, uçurtma ve tellerden araba yapma ile devam edecek. Proje sonunda çocukların eğitim dönemi boyunca ortaya çıkardıkları eserler daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi’nde sergilenecek.

Çocuklara teorik ve pratik eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik başlattığı Oyuncak Atölyesi’nin ilk eğitimi olan ahşap üzerine boyamada çocuklar ilk olarak teorik daha sonra ise pratik eğitim alıyor. Teorik eğitimde çocuklar renkler konusunda bilgilendiriliyor. Teorik eğitimin ardından pratik eğitimde çocuklar, derslerde öğrendiklerini uygulama şansı buluyor. Hazır ahşap kalıplar üzerinde oluşturulan desenler çocuklar tarafından boyanıyor. Oyuncak Atölyesi’nde kullanılan tüm malzemeler, yemek ve ulaşım servis hizmetleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz şekilde karşılanıyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bismil’de ‘Kitap okuma ve sanat festivali’
Bismil’de ‘Kitap okuma ve sanat festivali’
Yenişehirli çocuklar yüzme yarışmasında madalyaları topladı
Yenişehirli çocuklar yüzme yarışmasında madalyaları topladı
Fırat Bulvarı-Stad Kavşağı ile Batı Çevre Yolu Bağlantı Çalışması Başladı
Fırat Bulvarı-Stad Kavşağı ile Batı Çevre Yolu Bağlantı Çalışması Başladı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim