Diyarbakır’da Oyuncak Atölyesi başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentte kültürel faaliyetleri artırmak amacıyla 7-15 yaş arası çocuklara yönelik açtığı Oyuncak Atölyesi, ahşap üzerine boyama eğitimiyle başladı. Teorik ve pratik eğitimlerin verileceği atölye 17 ay boyunca devam edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı, 7-15 yaş arası kız ve erkek çocuklara yönelik Oyuncak Atölyesi adı altında Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi’nde etkinlik başlattı. 7 Nisan’da başlayan Oyuncak Atölyesi yaklaşık 17 ay sürecek. Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde ikamet eden çocukların faydalandığı Atölye her ay farklı öğrencileri atölyeye kabul edecek. 15’er kişilik grupların eğitim gördüğü Oyuncak Atölyesi hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri devam edecek. Gruplarda yer alan çocuklar, 1 ay boyunca haftalık 8 saat eğitim alacak. Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı Oyuncak Atölyesi’nde her ay farklı bir çalışma yürütecek. 15 kişilik çocuk grubunun ahşap üzerine boyamayla başlayan proje daha sonraki aylarda kozalak boyama, kartondan oyuncak yapma, bezlerden oyuncak oluşturma, uçurtma ve tellerden araba yapma ile devam edecek. Proje sonunda çocukların eğitim dönemi boyunca ortaya çıkardıkları eserler daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi’nde sergilenecek.

Çocuklara teorik ve pratik eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik başlattığı Oyuncak Atölyesi’nin ilk eğitimi olan ahşap üzerine boyamada çocuklar ilk olarak teorik daha sonra ise pratik eğitim alıyor. Teorik eğitimde çocuklar renkler konusunda bilgilendiriliyor. Teorik eğitimin ardından pratik eğitimde çocuklar, derslerde öğrendiklerini uygulama şansı buluyor. Hazır ahşap kalıplar üzerinde oluşturulan desenler çocuklar tarafından boyanıyor. Oyuncak Atölyesi’nde kullanılan tüm malzemeler, yemek ve ulaşım servis hizmetleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz şekilde karşılanıyor.