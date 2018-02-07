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Diyarbakır’da oto hırsızları yakalandı

Diyarbakır’da bir vatandaşa ait aracı çalarak, parçalayıp satan 2 şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince,...

Diyarbakır’da oto hırsızları yakalandı

Diyarbakır’da bir vatandaşa ait aracı çalarak, parçalayıp satan 2 şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince,...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:23
Diyarbakır’da oto hırsızları yakalandı

Diyarbakır’da bir vatandaşa ait aracı çalarak, parçalayıp satan 2 şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, “Oto hırsızlığı ve suça konu eşyanın satılması ve kabul edilmesi” suçlarının aydınlatılmasına ve bu suçları işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, 31 Ocak’ta S.G. isimli şahsın Aziziye Mahallesi’ndeki ikametinde bulunan aracın çalınması olayı ile ilgili Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde 2 Şubat’ta 15.00 sıralarında Seyrantepe 1. Sanayi Sitesinde çalıntı araca ait bir parça bulundu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma kapsamını genişleten ekipler, çalınan araca ait başka bir parçayı ise Seyrantepe 2’nci Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde buldu. Parçaların bulunduğu iş yerlerindeki şahıslar ile görüşen polis, aracın parçalarını satanların H.Y. ve C.A. isimli şüpheli şahıslar olduğu tespit etti. Şüpheli şahıslar, 2 Şubat’ta Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Aziziye Mahallesi’ndeki adreslerine düzenlenen operasyon neticesinde şüpheli şahıslar yakalandı. Şahısların ikametinde yapılan aramada çalıntı araca ait bazı parçalar bulunarak muhafaza altına alındı. Aracın diğer parçalarının ise aynı bölgede bulunan metruk bir binada olduğu bilgisine ulaşan ekiplerin belirtilen yerde yaptıkları aramalarda ise aracın diğer parçalarına ulaşıldı.

S.G. isimli şahsa ait aracı çaldıkları ve çaldıktan sonra parçalayarak sattıkları tespit edilen H.Y. ve C.A. isimli şüpheli şahıslar, 3 Şubat’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
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