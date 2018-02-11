Diyarbakır’da okul sporları devam ediyor

Diyarbakır’da Okullararası Yıldız Kızlar Futbol müsabakaları devam ediyor. Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan müsabakalarda Atatürk Ovabağ Ortaokulunu 3-0 mağlup eden Kocaköy Ortaokulu, gruptan çıkmayı garantiledi. Kocaköy Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Necat Yiğit, kadın futbolunda iddialı olduklarını söyledi.

Yiğit, bu nedenle Kocaköy’deki öğrencilerin futbolla kazandırılması için çalışma başlattıklarını belirtti. Yiğit, “Kocaköy’de yetenekli kızlarımız var. Bunların spora kazandırılması için futbol takımı kurduk. Kurduğumuz takımlarla okullararası müsabakalara katıldık. Büyük çekişmeye sahne olan yıldız kızlar futbol ilk müsabakalarının gruplarını iyi şekilde tamamladık. Atatürk Ovabağ Ortaokulunu 3-0 mağlup ederek, gruptan çıkmayı garantiledik. Hedefimiz Diyarbakır birincisi olarak, grup müsabakalarına katılmaktır” dedi.

Yiğit, kısa sürede önemli başarılara imza atan Kocaköy Ortaokulu kız futbol takımı öğrencilerini ve onları çalıştıran değerli öğretmenlerini kutladığını sözlerine ekledi.