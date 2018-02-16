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Diyarbakır’da hedef 50 ADEM ve 100 bin kadın kursiyer

Diyarbakır genelinde 24 olan Aile Destek Merkezi (ADEM) sayısının bu yıl 50’ye çıkarılarak daha çok kadına ulaşılması hedefleniyor. Konu ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tüm kurumların ADEM’lere...

Diyarbakır’da hedef 50 ADEM ve 100 bin kadın kursiyer

Diyarbakır genelinde 24 olan Aile Destek Merkezi (ADEM) sayısının bu yıl 50’ye çıkarılarak daha çok kadına ulaşılması hedefleniyor. Konu ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tüm kurumların ADEM’lere...

16 Şubat 2018 Cuma 17:54
Diyarbakır’da hedef 50 ADEM ve 100 bin kadın kursiyer

Diyarbakır genelinde 24 olan Aile Destek Merkezi (ADEM) sayısının bu yıl 50’ye çıkarılarak daha çok kadına ulaşılması hedefleniyor. Konu ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tüm kurumların ADEM’lere yoğunlaşacağını belirterek, “Böylece kurumsal bir bütünlük içerisinde bu saydığımız hedefte en az 100 bin kadın kursiyerimizle 2018 yılını tamamlayacağız. Bunu çok önemsiyoruz” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2011 yılında 40 merkezde 16-60 yaş aralığındaki kadınların toplumsal hayata entegrasyonu ile devlet ve millet kaynaşmasına yönelik konularda bilgi düzeylerinin arttırılması için buna yönelik mesleki kurslar ve eğitim programlarının düzenlediği alanlar olarak kurulan Aile Destek Merkezlerinin faaliyetleri ile ilgili bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bilal Özkan, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç , Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Başak, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, kurum ve kuruluşların müdürleri ve ADEM çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Yardımcısı Tuğba Koşal tarafından ADEM’lerin faaliyetleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

“Hedef 100 bin kadına ulaşmak”

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır’da 24 olan ADEM sayısının arttırılarak daha çok kadına ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Kurulduğundan bu yana aile destek merkezlerimiz kadın merkezli bir değişimin, aileden başlayarak topluma uzanan çok önemli bir zenginleşme sürecinin taşıyıcısı ve kurumsal anlamda katkı sağlayıcısı bir kurum olmuştur. Kadınlarımızın eğitimi, okuma, yazma başta olmak üzere bireysel gelişimleri, hayata özgüvenli bakmaları, temel becerilerini geliştirmeleri, çocuklarıyla birlikte okul öncesi dönemden başlayarak kendilerini kucaklayan öylesi sıcak bir yuvada kaynaşmaları şüphesiz sağlıklı bir toplum ve gelecek adına çok önemlidir. Bu temelde baktığımız zaman sadece sosyal anlamda kazanımları değil temel istihdama dönük becerileri ve bununla ilgili yetenekleri kazandıkları bir çok projede bir iş ve meslek sahibi olmalarını sağlayacak bir eğitim almalarını da aynı zamanda aile destek merkezlerimiz sunmaktadır. Şüphesiz böylesi bir buluşma ve kaynaşma sosyalleşme merkezleri gelecek adına bize umut vermektedir. Bu da kentimizin ve ülkemizin sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir aile hedefine bizleri yaklaştırmaktadır. Diyarbakır’da 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 24 ADEM ve geçen yıl itibariyle 10 bini aşkın kadınımızla buluşan bir performans ve bir etkinlik tablosu karşımıza çıkmaktadır. Şüphesiz yaklaşık 1 milyon 800 binlere varan bir büyükşehir nüfusunda 17 ilçe bütünlüğünde bu sayıları yeterli görmek ve devam etmek kabul edilebilir bir hedef olmamalıdır. O yüzden bu yıl ki hedefimizi 50 ADEM ve 100 bin kadın kursiyer olarak belirledik. 2018 yılı içerisinde 100 bin kadınımızın bu merkezlerde buluşmasını ve her açıdan kendilerini dönük bir kazanımı toplumsal kazanca dönüştürecek eğitim, kültürel ve sosyal bir etkinlikle tanışmasını hedefliyoruz. Tüm kurumlarımız aile destek merkezlerimize yoğunlaşacak ve kurumsal bir bütünlük içerisinde bu saydığımız hedefte en az 100 bin kadın kursiyerimizle 2018 yılını tamamlayacağız. Bunu çok önemsiyoruz.”

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.
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