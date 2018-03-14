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Diyarbakır’da 10 bin çocuk müze ile buluşuyor

Kayapınar Belediyesi Diyarbakır Müze Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 10 bin çocuk müze ile buluşturulacak.Diyarbakır’ın Kayapınar ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatı ile belediye ve Diyarbakır...

Diyarbakır’da 10 bin çocuk müze ile buluşuyor

Kayapınar Belediyesi Diyarbakır Müze Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 10 bin çocuk müze ile buluşturulacak.Diyarbakır’ın Kayapınar ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatı ile belediye ve Diyarbakır...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:30
Diyarbakır’da 10 bin çocuk müze ile buluşuyor

Kayapınar Belediyesi Diyarbakır Müze Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 10 bin çocuk müze ile buluşturulacak.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatı ile belediye ve Diyarbakır Müze Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 10 bin çocuk müze ile buluşturulacak. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı müze gezisine katılan öğrencilerle bir araya gelerek, gezi ve kazı etkinliklerine katıldı. Gezinin ardından etkinliğe katılan çocuklara hatıra olarak demir para madalyonları hediye edildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, belediyenin eğitim ve çocuk dostu olduğunu ifade ederek, “84 bin öğrenciyi sinema, 30 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturduk. 10 bin öğrencimizi de müze ile buluşturacağız. Öğrencilerimizin gelişimi ile ilgili etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.
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