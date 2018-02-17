Diyarbakır İl Müftüsü İşliyen, veda ziyaretlerine devam ediyor

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atanan Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen, veda ziyaretlerine devam ediyor.

Müftü Burhan İşleyen, her ay düzenli olarak sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ve kentin değerleriyle tanıtımının, sivil toplum kuruluşlarının birlikteliğinin ele alındığı STK buluşmalarının sonuncusunu veda mahiyetinde gerçekleştirdi. Bir medresede gerçekleştirilen veda buluşmasına sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kentin önde gelen kanaat önderleri de katıldı. Sabah namazının eda edilmesinden sonra İşleyen, buluşmaya katılanlarla çay içip sohbet etti. Diyarbakır’da görev yapmaktan mutlu olduğunu ve görev süresi boyunca Diyarbakır’ın kendisi üzerinde ciddi manada olumlu etkiler bıraktığını ifade eden İşleyen, bu süreçten sonra da Diyarbakır ile sık sık diyalogda olacağını ve Diyarbakırlılara sürekli kapısının her daim açık olacağını ifade etti. Sivil toplum kuruluşları arasında oluşan birlikteliğin, kardeşliğin devam etmesi gerekliliğini vurgulayan İşleyen, helallik istedi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise kente sağladığı katkılardan ve çalışmalarından dolayı İşliyen’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri İşleyen’e gerçekleştirdiği çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.