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Diyaliz hastaları devlete duacı

Diyarbakır’ın Hani İlçe Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi, hijyenik bir ortamda haftanın 6 günü uygulanan 4’er saatlik diyaliz terapi seanslarında en son teknolojik cihazlarla günde 12 hasta tedavi ederek hizmete sunuldu.Hani Devlet hastanesinde...

Diyaliz hastaları devlete duacı

Diyarbakır’ın Hani İlçe Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi, hijyenik bir ortamda haftanın 6 günü uygulanan 4’er saatlik diyaliz terapi seanslarında en son teknolojik cihazlarla günde 12 hasta tedavi ederek hizmete sunuldu.Hani Devlet hastanesinde...

25 Şubat 2018 Pazar 14:18
Diyaliz hastaları devlete duacı

Diyarbakır’ın Hani İlçe Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi, hijyenik bir ortamda haftanın 6 günü uygulanan 4’er saatlik diyaliz terapi seanslarında en son teknolojik cihazlarla günde 12 hasta tedavi ederek hizmete sunuldu.

Hani Devlet hastanesinde diyaliz ünitesinin kurulup, hizmete açılmasıyla hastalara da hastane yönetimi tarafından farklı bir uygulamaya imza atılıyor. Hastanenin diyaliz ünitesinde yatan hastalar günlük tedavilerini olurken uydu kanallarına bağlı LCD ekranda televizyon izleme fırsatı buluyorlar. Her yatakta ayrı ayrı televizyon bulunan odada hastalar böylelikle sıkılmadan günlük tedavilerini oluyorlar. Galoşsuz girmenin yasak olduğu ünitede hastalar, hijyenik bir ortamda haftanın 6 günü uygulanan 4’er saatlik diyaliz seanslarında son teknolojik cihazlarla tedavi görmeye başladı.

Hastanenin Diyaliz ünitesi hakkında bilgi veren Hani Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, "Diyaliz hastalığının tedavisinde psikolojik destek çok önemli, bu yüzden moral ve motivasyon hususunda hastane çalışanlarımız hastalara ve yakınlarına gereken ilgiyi en iyi şekilde göstermeye çalışıyor. Belediyemizin tahsis ettiği araçla her gün ücretsiz servislerimizle hastalarımızı evlerinden alıp hastaneye getiriyor, güler yüzlü hastane personelimizle onları karşılıyoruz ve diyaliz ünitesindeki konforlu yataklarda günlük tedavilerini uyguluyoruz, Ünitemizde yatan hastalarımıza ve hasta refakatçilerine de hazırlanan yemekler verilerek, hastalarımıza evlerindeki konforu aratmayacak rahatlığı sunmak için bütün imkanlarımızı devlet olarak seferber ediyoruz” dedi.

Diyaliz hastaları memnun

Diyaliz hastaları ise, “Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı’ya ve sağlık çalışanlarına ilçemize ve hastanemize yaptığı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çevre hastanelere ve Diyarbakır’a götürülüp getirilmedeki eziyetten kurtardılar. Allah onlardan razı olsun. Tedavi sürecinde bizlerle yakından ilgilenen hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Burada bizlere evimizdeki rahatlığı aratmıyorlar, emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.
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