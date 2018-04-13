DİSKİ ilkokullarda çocuklarla buluşuyor

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki kırsal mahalle okullarındaki öğrencilere yönelik suyun bilinçli kullanımı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla eğitim çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, suyun bilinçli bir şekilde kullanılması amacıyla okullardaki eğitim çalışmalarına devam ediyor. İlki Çınar ilçesinde gerçekleştirilen eğitim çalışması, ardından Bismil, Çermik, Silvan, Kocaköy ve Hazro ilçelerindeki ilkokullarda devam etti. Eğitim çalışmalarını takip eden DİSKİ Genel Müdür Vekili M. Fırat Tutşi öğrencilere çanta hediye ederek öğrencilere başarılar diledi. DİSKİ eğitmenleri, eğitimlere başlamadan önce çocuklara, “Suyun Gözyaşları - Su Damlası Kardeşliğinin Öyküsü” adlı animasyon filminin gösterimini yapıyor. Film gösteriminin ardından eğitmenler, suyun yaşam için önemini, suyun neden korunması gerektiğini anlatıyorlar. DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmaları da anlatan eğitmenler, çocukların sorduğu sorulara cevap vererek meraklarını gideriyorlar.

Diyarbakır’ın suyu kaliteli

DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün kente su verebilmek için yürüttüğü çalışmaları anlatan eğitmenler, dünyanın ve Türkiye’nin pek çok kentinde içme suyu sıkıntısı bulunduğunu buna karşın Diyarbakır’ın musluklarından çok kaliteli ve güzel bir suyun içildiğine dikkat çekti. Çocukların evlerinde kullandığı su miktarına dikkat etmelerini söyleyen eğitmenler, çocukların suyun korunması için üzerine düşen görevleri olduğunu belirttiler. Eğitmenler çocukların dişlerini fırçalarken ya da yüzünü yıkarken musluğu açık bırakmamaları konusunda uyardı.