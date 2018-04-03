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DİSKİ, Bağlar ve Kayapınar’da yağmursuyu şebekeleri döşüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinin pek çok mahalle ve caddesini yağmursuyu şebekesine kavuşturacak olan ‘Diyarbakır Merkez Batı Yakası Kısmi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi’ne...

DİSKİ, Bağlar ve Kayapınar’da yağmursuyu şebekeleri döşüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinin pek çok mahalle ve caddesini yağmursuyu şebekesine kavuşturacak olan ‘Diyarbakır Merkez Batı Yakası Kısmi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi’ne...

03 Nisan 2018 Salı 17:50
DİSKİ, Bağlar ve Kayapınar’da yağmursuyu şebekeleri döşüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinin pek çok mahalle ve caddesini yağmursuyu şebekesine kavuşturacak olan ‘Diyarbakır Merkez Batı Yakası Kısmi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi’ne başladı. Sözleşme bedeli 26 milyon 555 bin 230 TL olan iş kapsamında 68 kilometre yağmur suyu şebekesi döşenecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü Bağlar ve Kayapınar ilçelerini içine alan yeni bir yağmur suyu şebekesi çalışmasına başladı. ‘Diyarbakır Merkez Batı Yakası Kısmi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi’ kapsamında, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinin yerleşime yeni açılan mahalle ve caddeleri yağmur suyu şebekelerine kavuşacak. Sözleşme bedeli 26 milyon 555 bin 230 TL olan projenin Mart 2019’da tamamlanması hedefleniyor. Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi’nde yer alan Eski Siverek Yolu ile Şengal Caddesi’nde ve Kayapınar ilçesinde yer alan Diyarbakır Stadyumu çevresinde başlayan yağmursuyu şebekesi döşeme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çapları 300 milimetre - 1200 milimetre arasında değişen boruların kullanıldığı iş kapsamında 68 kilometre uzunluğunda yağmur suyu şebekesi döşenecek. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından DİSKİ Genel Müdürlüğü Dorşin Caddesi’nde yağmursuyu çalışmalarına başlayacak.

Çalışmalarına geçtiğimiz hafta başlanan projenin 3 Mart 2019 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.
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