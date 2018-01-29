DİSKİ 22 kilometre kanalizasyon şebekesi döşüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün kentin yeni yerleşim bölgelerinde başlattığı kanalizasyon şebekesi döşeme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sözleşme bedeli 7 milyon 400 bin TL olan çalışmaların temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin yeni yerleşim kanalizasyon şebekesi ve bağlantı çalışmaları sürdürüyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü ’Diyarbakır Merkez Batı Yakası Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi’ kapsamında Dicle Üniversitesi kampüsü yurtlar bölgesi, Çarıklı bölgesi, Mezopotamya Bulvarı ile Dorşin Caddesi’nin kesiştiği bölge, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarı ve Şanlıurfa Bulvarı üzerinde kanalizasyon şebekesi döşüyor.

22 kilometre kanalizasyon şebekesi döşenecek

Dicle Üniversitesi kampüsü yurtlar bölgesinde 2 bin 663 metre ve Çarıklı bölgesinde 791 metre kanalizasyon hattı döşeyen DİSKİ Genel Müdürlüğü, çapları 200-500 milimetre arasında değişen boruların kullanıldığı kısmi kanalizasyon şebekesi yapım işi kapsamında 22 kilometre kanalizasyon şebekesi döşüyor. Çalışmaların devam ettiği Mezopotamya Bulvarı ile Dorşin Caddesi arasındaki geniş bölgede ise DİSKİ Genel Müdürlüğü, 4 bin 904 metre kanalizasyon şebekesi döşüyor. Hattın kayalık olması nedeniyle çalışmaların ağır ilerlediği bölgede, 200 metrelik hattın şubat ayının sonuna bitirilmesi hedefleniyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarındaki çalışmalarını da sürdüren DİSKİ Genel Müdürlüğü, iş kapsamında 6 bin 825 metrelik kanalizasyon şebekesi döşeyecek. Şanlıurfa Bulvarı üzerinde 3 bin 797 metre kanalizasyon şebekesi döşenmesi çalışmalarına başlayacak olan DİSKİ Genel Müdürlüğü, eski Siverek yolunda 3 bin 6 metrelik sokak bağlantısı yapacak.

Sözleşme bedeli 7 milyon 400 bin TL

DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün kendi öz kaynakları ile hayata geçirdiği ‘Diyarbakır Merkez Batı Yakası Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım’ işinin sözleşme bedeli 7 milyon 400 bin TL. Geçtiğimiz yılın ekim ayında başlayan çalışmaların 15 Temmuz 2018 tarihinde bitirilmesi hedefleniyor.