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Büyükşehir Belediyesi Kayapınar’da temizlik çalışması başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi’nin talebi üzerine ana arterler dışında sokak aralarında temizlik çalışması başlattı.Daha temiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar...

Büyükşehir Belediyesi Kayapınar’da temizlik çalışması başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi’nin talebi üzerine ana arterler dışında sokak aralarında temizlik çalışması başlattı.Daha temiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar...

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:32
Büyükşehir Belediyesi Kayapınar’da temizlik çalışması başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi’nin talebi üzerine ana arterler dışında sokak aralarında temizlik çalışması başlattı.

Daha temiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi’nin talebi üzerine Kayapınar’ın mahalle ve tüm sokaklarında temizlik çalışması başlattı. Çalışmada Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluğu içinde yer alan ana arterlerin temizliği dışında Kayapınar’da yer alan ara sokakları da çöplerden ve atıklardan arındıracak. Sabah saatlerinde Selahattin Eyyubi Bulvarı’nda bir araya gelen temizlik ekipleri yapılan planlamanın ardından temizlik çalışmalarına Kayapınar’ın ana arter ve ara sokaklarında başladı. Toplamda 20 aracın görev yaptığı temizlik çalışması gün boyu sürecek. Araçlar dışında temizlik ekipleri ana arterlerin orta refüj ve kaldırımlarında da temizlik çalışması yürütüyor. Temizlik çalışmaları Kayapınar Belediyesi ile birlikte ortaklaşa yapılıyor.
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