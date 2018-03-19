Büyükşehir Belediyesi 7 bin 700 meyve ağacını aşılayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla Kulp, Lice ve Çermik ilçelerinin farklı mahallelerinde toplam 7 bin 700 meyve ağacını aşılayıp ürün vermesini sağlayacak. Çalışma kapsamında ekipler, kaliteli ceviz yetiştiriciliği, ağaç aşılama ve budama konularında çiftçilere eğitimler de verecek.

Ekonomiye katkı sağlamak ve kentte istihdamı artırmak için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp, Lice ve Çermik ilçelerinin farklı mahallelerinde yürüttüğü çalışmayla mevcut 7 bin 700 meyve ağacını aşılayıp ürün vermesini sağlayacak. Kentin coğrafyasının ceviz yetiştiriciliğine uygun olmasını göz önünde bulunduran Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kaliteli ceviz yetiştiriciliği, ağaç aşılama ve nasıl budanması gerektiği konusunda çiftçilere eğitimler de veriyor. Ağaç aşılama çalışmalarında Kulp’un 12 mahallesinde 4 bin 500, Lice ile Çermik ilçelerinin birer mahallelerinde bin 500’er olmak üzere tespit edilen ve ürün vermeyen 7 bin 700 ceviz ağacı aşılanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kaliteli ceviz yetiştiriciliği çalışmasında Çermik ilçesinin Bademli Mahallesi’ndeki ağaçları aşıladı. Ekipler, ayrıca mahallede üretim yapan çiftçilere kaliteli ceviz yetiştiriciliği, aşılama ve ağaç budama konularında eğitim de verdi. Yapılan çalışmalardan dolayı çiftçiler yetkililere teşekkür etti.

Ağaç aşılama çalışmaları devam edecek

Kulp, Lice ve Çermik ilçelerindeki çiftçileri hedef kitle olarak belirleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı,Mart ayında ürün vermeyen ceviz, Mayıs’ta melengiç ağacının Siirt fıstığına dönüşümü, Haziran’da ürün vermeyen dut ve yine Temmuz ayında melengiç ağaçlarını aşılmayı planlıyor.