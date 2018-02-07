Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 562 işyerini denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı içinde halk sağlığını koruma amaçlı yaptığı çalışmalarda 5 bin 562 gıda ürünü üreten, dağıtan, satan ve depolayan iş yerini hijyen mevzuatı gereği denetleyerek bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş ve gıda yönetmenliğine aykırı şekilde satışı yapılan 29 ton ürüne el koyarak kontrollü bir şekilde bertaraf etti.

Halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2017 yılı içinde 5 bin 562 gıda ürünü üreten, dağıtan, satan ve depolayan işyerini denetleyerek bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş ve gıda yönetmenliğine aykırı şekilde satışı yapılan 29 ton ürüne el koyarak çöp depolama sahalarında kontrollü bir şekilde bertaraf etti. Aynı çalışma kapsamında kentin 4 merkez ilçesinde yer alan ilk, ortaokul ve lise kantinlerini de denetlendi. Toplam 198 okul kantininin denetlendiği çalışmalarda ele geçirilen 100 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş gıda ürünü bertaraf edildi. Bayram ve yeni yıl gibi özel günlerde ekipler, vatandaşların yoğun olarak tükettikleri gıda ürünleri satan işyerlerini sıkı bir şekilde denetlendi.

Öğrenci ve iş yeri çalışanlarına hijyen eğitimi

Okul kantinleri ile iş yeri denetimi çalışması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, öğrencilere ve işyeri çalışanlarına hijyen eğitimi verdi. Öğrencilere, yönelik gıda, hijyen ve öz bakım eğitimi verildiği çalışmada ayrıca okulların tuvaletlerine el yıkama şemaları asıldı. İşyeri çalışanlarına denetim esnasında verilen eğitimlerde, kişisel bakım, ürünlerinin hangi şekilde depolanacağı, kılık ve kıyafet kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Denetimler saha ölçüm cihazlarıyla yapıldı

Kent genelinde insan sağlığını tehdit eden gıda maddelerinin satışının önüne geçmek amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, gıda denetimlerini bilimsel yöntemlerle yapabilen cihazlarla gerçekleştirmeye başladı. Satın alınan 2 adet saha ölçüm cihazının kullanımı için yetkili firma 15 personelle sertifikalı eğitim verdi.

Sağlık taramalarından 471 kişi faydalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hastanelere ve sağlık merkezlerine erişimleri zor olan ilçelerin kırsal mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara yönelik sağlık taraması hizmetti başlattı. Eğil ilçesinde startı verilen ve 3 farklı mahallede sürdürülen sağlık taraması çalışmasından 471 kişi faydalandı. 1 ambulans, 1 gezici sağlık aracı, doktor, hemşire, diş hekimi, idari personel ve laborant olmak üzere toplam 12 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen sağlık taraması çalışmasında vatandaşlara, kan, hepatit testleri, tansiyon ölçümleri ve normal muayene hizmetleri verildi. Sağlık taramasında çocukların büyüme ve gelişme hastalıkları ile ilgili tetkikler de yapılarak büyüme ve gelişme geriliği bulunan çocuklara ücretsiz vitamin dağıtıldı. Kalsiyum gelişimi için çocuk, kadın ve yaşlılara ücretsiz süt dağıtımının yapıldığı sağlık taramasında ayrıca hastalıklarına göre sağlık aracında bulunan mevcut ilaçlar da ücretsiz dağıtıldı. Normal muayenede hastalıkları tespit edilen vatandaşlarda gerekli sağlık merkezi ve hastanelere yönlendirildi. Sağlık çalışmalarında vatandaşlara yönelik aile planlaması ve ağız diş sağlığı hakkında 3 eğitim semineri düzenlendi.

Personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, iş kazalarının önüne geçmek ve meslek hastalıklarının oluşmasını engellemek için personellere iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verdi. 2017 yılı içinde belirli periyotlarda verilen eğitimlerden toplam 700 personel yararlandı. Aynı çalışma kapsamında belediyenin memur, sözleşmeli ve işçi olmak üzere toplam bin 177 personelin sağlık tetkikleri ve taramaları yapıldı.

Zararlı vektörlere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kent merkezi ile 13 ilçede 252 kişilik ekip ve 57 araçla 2017 yılı içinde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sivrisinek, karasinek ve tatarcık başta olmak üzere zararlı vektörlerle mücadelede bin 19 mahallede ilaçlama çalışması yürüttü. İlaçlama çalışmaları ekipler tarafından gece ve gündüz kışlak ilaçlama şeklinde devam ediyor. Şubat ayının sonunda tamamlanacak olan kışlak çalışmada 166 personel ile 32 ekip görev yapıyor. Kışlak çalışmaları daha çok, kışlamak (kışı geçirmek için) kaloriferli kazan daireleri, foseptik çukurlar, kapalı atık su kanalları, ahır ve benzeri yerlerde mikroklimal alanları tercih eden sivrisinek erginlerine ve larvalara karşı yapılıyor. Zararlı vektörlerle biyolojik mücadelede ilk defa su birikintilerinde balık kullanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültürel çalışmalarda vektörlerin üreme biyolojilerini anlatan 10 bin adet el broşürü dağıttı.

9 bin 915 sokak hayvanın tedavileri yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2017’de trafik kazası ve çeşitli nedenlerle Elazığ yolu üzerinde yer alan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen 9 bin 915 sokak hayvanının tedavi ve bakımlarını gerçekleştirdi. Barınakta yaşamını sürdüren 311 hayvan karşılıklı sözleşmelerle sahiplendirildi. Bakım ve tedavileri tamamlanan 604 sokak hayvanı yasa gereği tekrar alındıkları ortama küpeleri takılarak geri bırakıldı. Mobil hizmetleri kapsamında kent merkezi dışında kalan ilçelerde 689 sokak hayvanının aşı, parazit, kısırlaştırma, tedavi ve bakımları yapıldı. 95 engelli sokak hayvanların daimi olarak kaldığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde toplam 389 sokak hayvanı barınıyor. Tüm defin işlemlerinin ücretsiz olarak gerçekleştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 50 mahalle mezarlıklarında çevre düzenlemesi için gerekli malzeme temininde bulundu.