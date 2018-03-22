Büyükşehir ‘Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi başlattı

Yürüttüğü çalışmalarla eğitime destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk programı kapsamında "Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor" projesini hayatına geçirdi.

Açtığı kurslarla binlerce öğrencinin eğitim görmesini sağlayan ve kentteki eğitim kurumlarına hem fiziki koşulların iyileştirilmesi hem de çevre düzenlenmesi konularında destek vermeye devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okullara yönelik yeni bir proje başlattı. Sosyal sorumluluk programı kapsamında “Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor” projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı okulları tespit ederek öğrencilere hediyeler dağıtıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyar Masa tarafından yürütülen projede özellikle kırsal mahallelerde bulunan dezavantajlı okullar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışma ile tespit ediliyor. Okulları tespit eden Diyar Masa ekipleri, yaptıkları saha çalışmasının ardından okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını belirliyor. Diyar Masa ekipleri, projeyi Kayapınar İlçesine bağlı Karayakup Mahallesi İlkokulunda başlattı. Birleştirilmiş sınıflarda okuyan 31 öğrencinin eğitim durumunu ve okulun ihtiyaçlarını belirleyen ekipler, içinde öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak giysi ve ayakkabı paketleri hazırlayarak öğrencilere dağıttı. Öğrencilerle yakından ilgilenen ekipler, okulun ihtiyaçlarını not ederek eksiklikleri Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine bildirdi.

Diyar Masa ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütecek saha çalışmaları ile tespit ettikleri dezavantajlı okulların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.