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Bismil’de ‘Kitap okuma ve sanat festivali’

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, “Kitap okuma ve sanat festivali” düzenlendi.Sanat Sokağı’nda düzenlenen festivale, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç ve eşi Figen Gülenç, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri...

Bismil’de ‘Kitap okuma ve sanat festivali’

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, “Kitap okuma ve sanat festivali” düzenlendi.Sanat Sokağı’nda düzenlenen festivale, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç ve eşi Figen Gülenç, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:34
Bismil’de ‘Kitap okuma ve sanat festivali’

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, “Kitap okuma ve sanat festivali” düzenlendi.

Sanat Sokağı’nda düzenlenen festivale, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç ve eşi Figen Gülenç, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Başkan Gülenç, vatandaşlarla birlikte kitap okudu. Sanat Sokağı’ndaki kilitli taşların gökkuşağına boyanması esnasında da fırçayı alan Gülenç, öğrencilerle birlikte boyama yaptı. Bismil Belediyesi’nin gençlere ve çocuklara yönelik hizmetlerini de anlatan Belediye Başkanı Gülenç, eğitime yaptıkları desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Daha sonra Sanat Sokağı esnafları ile buluşan Başkan Gülenç, esnafın istek ve dileklerini de dinledi. Esnaf ve vatandaşlardan gelecek her türlü öneriye açık olduklarını dile getiren Başkan Gülenç, esnaf dostu bir belediye olduklarını, el birliği ile Bismil’i daha iyi, daha güzel noktalara taşıyacaklarını söyledi.
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