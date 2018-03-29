Bismil’de Genç Çiftçi Projesi başvuruları başlıyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Remzi Çekiç, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, genç çiftçi projeleri için başvuruların 2 Nisan 2018 Pazartesi günü başlayacağını kaydetti.

Bismil İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Remzi Çekiç, “Bakanlığımızca uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi kapsamında, Bismil’de 2016 ve 2017 yıllarında toplam 36 genç çiftçimize destek verdik. Bunların tümü yüzde 100 başarı sağlandı. Bu yıl da Kaymakamımız Turgay Gülenç’in girişimi ve İl Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’nun desteği ile geçen seneye göre daha çok hibe verileceğinin müjdesini verildi. Bizde gençlerimiz daha çok faydalanması için İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Halk eğitim merkezi iş birliği içerisinde ‘Sürü Yönetimi ve Arı Yetiştiriciliği’ kurslarını açtık. Bu yıl genç çiftçi projeleri başvurulara 2 Nisan 2018’den itibaren başlayacak ve kabul edilen projelere 30 bin lira hibe desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Başvuruların 30 Nisan Pazartesi günü sona ereceğini ifade eden Çekiç, “2018 Yılı Genç Çiftçi Projesinde hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, ipekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı projelerinde 30 bin TL hibe desteği verilecektir. Yine bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında, kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği ve kültür mantarı üretimi ve tesis yapımında, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında; çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretiminde 30 bin lira hibe desteği verilecektir” diye konuştu.