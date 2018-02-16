Başkan Yazıcı’dan daha yeşil bir Hani için kampanya

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hani Belediye Başkanlığına görevlendirilen İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, aralıksız devam ettirdiği hizmetlerinin yanı sıra daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak amacıyla ’Daha yeşil bir Hani için bir fidanda sen dik’ kampanyası başlattı.

Hani Belediyesi Diyarbakır Orman İşletme işbirliği ile 750 çam fidanını toprakla buluşturdu. Hani’deki ağaçlandırma seferberliği ile ilgili konuşan Hani Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, “Daha yeşil bir Hani için ilçemiz vatandaşlarını fidan dikmeye, bu konuda gayret sarfetmeye davet ediyorum” dedi.

“Yarının doğası bugünün yatırımıdır”

Eline küreği alarak belediye personelleri ile birlikte çam fidanı diken Başkan Yazıcı, “Hani ilçemizi başta belediyenin faaliyetleriyle çevrecilik bilinci açısından doğru bir noktaya ulaştırmaya, doğa dostu bir yönetim anlayışı ile buluşturmaya ve bu konuda vatandaşlarımızı da teşvik edici uygulamalar ile desteklemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Her biri ayrı ayrı heyecanla ağaç diken belediye personelleri, günün anısına Başkan Yazıcı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan ilçede ağaç dikimine, ilçenin ana cadde güzergahları, ulaşıma yeni açılan çevre yolları, refüjler, park ve bahçeler, okul bahçeleri ile asri mezarlıklarda belediye personelleri tarafından devam ediliyor.