Başkan Gülenç’ten hastaneye ziyaret

Diyarbakır’ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ile birlikte Bismil Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne atanan Uz Dr Caner Çakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başhekim Çakın’ı makamında ziyaret eden Başkan Gülenç, kendisine yeni görevinde başarı dileyerek Bismil’e en güzel şekilde hizmet edeceğine inandığını söyledi. Başkan Gülenç, "Hastanemizin gelişmesi için Bismil Belediyesi olarak her anlamda destek vermeye hazırız. Genişleyen kadrosu ve yeni hizmet binası ile devlet hastanemiz inşallah en iyi hizmeti sunmaya devam edecektir” dedi.

Başhekim Çakın’da, Başkan Gülenç’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İnsanımıza hep beraber hizmet vermeye gayret göstereceğiz. Hizmeti alanın da hizmeti verenin de mesut ve huzurlu olacağı bir ortam oluşturmayı temenni ediyoruz” diye konuştu.