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Başkan Başak’tan sporculara destek

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır’ın Lice Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Sinan Başak, ilçede gerçekleştirdiği hizmetlerle vatandaşların gönüllerinde taht kurarken, ilçedeki...

Başkan Başak’tan sporculara destek

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır’ın Lice Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Sinan Başak, ilçede gerçekleştirdiği hizmetlerle vatandaşların gönüllerinde taht kurarken, ilçedeki...

16 Şubat 2018 Cuma 10:40
Başkan Başak’tan sporculara destek

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır’ın Lice Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Sinan Başak, ilçede gerçekleştirdiği hizmetlerle vatandaşların gönüllerinde taht kurarken, ilçedeki sporculara da desteğini sürdürüyor.

Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Başak kapalı spor salonunun açılışında sporcularla bir araya geldi. Her yaşta ve her branşta sporu desteklediklerini ifade eden Başak, sporcularla voleybol oynadı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinan Başak, daha önce çocuklara ve gençlere yönelik yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi. Başak, ilçede her yaşta sporcuya hizmet verecek olan fitnes salonu açılışını gerçekleştirerek hizmete açtı. Kurdele kesiminin ardından salonda incelemelerde bulunan Başak, yetkililerden bilgi aldı.

Başarılı sporculara ödül

Açılış törenin arından kapalı spor salonuna geçen Kaymakam Başak, burada farklı spor dallarında başarı gösteren sporcularla bir araya geldi. Başarılı sporcularla tek tek ilgilenen Başak, sporculara çeşitli hediyeler verdi. Ödül dağıtımının ardından Başak, belediyenin desteğiyle yeni kurulan kız voleybol takımıyla voleybol oynadı. Müsabaka esnasında tribünleri dolduran başta çocuklar olmak üzere her yaşta spor sever tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

İlçenin kalkınması ve gelişmesi için bugüne kadar çalışmalar yaptıklarını ve çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Başak, her yaşta ve her branşta sporu desteklerini ve anlamda yeni hizmete açılan fitnes salonunun hayırlı olması dileğinde bulundu.
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