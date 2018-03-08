Başkan Akat’tan tekstil fabrikasında çalışan kadınlara ziyaret

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, bir tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle ilçedeki bir tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret etti. Başkan Akat, kadın çalışanlara karanfil ve hediye verdi. Kadın çalışanlar ziyaretten memnun duyduklarını belirterek böyle bir günde yanlarında oldukları için Başkan Akat’a teşekkür etti.

Başkan Akat ayrıca Jiyan Semt Pazarında karşılaştığı Amedspor Mor Barikat taraftar grubuyla birlikte kadınlara karanfil verdi.