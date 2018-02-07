Başbakan Yıldırım, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldiği Diyarbakır’da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Başbakan Yıldırım’a, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanları Mehdi Eker ve Kutbettin Arzu ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut eşlik etti. Valilik makamına geçen Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, Vali Güzeloğlu ile bir süre sohbet etti. Ziyaret, Başbakan Yıldırım’ın şeref defterini imzalamasının ardından sona erdi.