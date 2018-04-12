Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110212
ALTIN
176.331
DOLAR
4.0915
STERLİN
5.8098
EURO
5.0368

Bağlar, 920 ilçeyi geride bıraktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde okuma yazma seferberliği çerçevesinde 12 bin 534 kişiye kurs verildi. İlçe, 920 ilçe içerisinde okuma yazma seferberliğinde birinci oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde...

Bağlar, 920 ilçeyi geride bıraktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde okuma yazma seferberliği çerçevesinde 12 bin 534 kişiye kurs verildi. İlçe, 920 ilçe içerisinde okuma yazma seferberliğinde birinci oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde...

12 Nisan 2018 Perşembe 16:14
Bağlar, 920 ilçeyi geride bıraktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde okuma yazma seferberliği çerçevesinde 12 bin 534 kişiye kurs verildi. İlçe, 920 ilçe içerisinde okuma yazma seferberliğinde birinci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Bağlar’da yoğun bir çalışma başlatıldı. İlçede, 12 bin 534 kişi okuma yazma kurslarına kazandırıldı. İlçede 580 kurs açıldığını ve kurslara 11 bin 202 kadın ile bin 332 erkeğin katıldığını anlatan Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, “Türkiye’de birçok ilden daha büyük bir nüfusa sahip olan Bağlar ilçemiz 920 ilçe içerisinde okuma yazma seferberliğinde birinci olarak hedefi 12’den vurdu” dedi.

Tarama ile okuma yazma bilmeyenleri tespit ettiklerini aktaran Elaltuntaş, köylerde ve ilçe merkezinde kayıtları yaptıklarını ve sınıfları oluşturarak eğitimlere başladıklarını aktardı. Elaltuntaş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yurt genelinde başlatılan Okuma ve Yazma Seferberliğini Bağlar’da şubat ayında başlatmıştık. Valimiz ve kaymakamımız himayesinde Bağlar ilçesi olarak açtığımız kurslara kayıtlı olan kursiyer sayısı bakımından Türkiye’de birinci sıradayız. Okullarda, Aile Destek Merkezlerinde, sitelerde, bizimle protokolü olan STK’larda, köylerde, camilerde, Kuran kursu olan yerlerde, çocuğu engelli olan vatandaşların kendi evlerinde sınıflar açtık. Özellikle okuma yazma bilmeyenlerin sosyal hayata katılımını sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak için ayağına giderek okuma yazma öğretmeye çalışıyoruz. Öğrenim çağı dışına çıkan kursiyerlerin 2 ay içinde kursu tamamlayıp okuryazarlık belgesi alabilecekler. Daha çok kadınlar ilgi gösteriyor. Dersleri ilgiyle takip ediyorlar, kursiyerlerimizin büyük kısmı okuma yazmayı öğrenmiş durumda” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bismil’deki Masal Parkı’nın kahramanları yerlerini alıyor
Bismil’deki Masal Parkı’nın kahramanları yerlerini alıyor
AK Parti heyetinden DİSKİ’ye ziyaret
AK Parti heyetinden DİSKİ’ye ziyaret
Dicle’de asbestli borular değiştirildi
Dicle’de asbestli borular değiştirildi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim