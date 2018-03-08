Amed Sportif’de hazırlıklar sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zor günler geçiren ve geçen hafta Kocaeli Birlikspor karşısında elde ettiği 1-0’lık yenilgiyle kendisini ateşe atan Amed Sportif Faaliyetler’de tek hedef Sarıyer maçını kazanmak olarak belirlendi.

Ligin kalan bölümünde korkulu rüya görmemek ve küme düşme hattına düşmemek için Sarıyer ile kendi sahasında yapacağı karşılaşmayı mutlaka kazanmayı planlayan Amed Sportif Faaliyetler’de hazırlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor. Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde çalışmalarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekipte, teknik heyet futbolcuları yapılan idmanlarda moral ve motivasyon olarak da Sarıyer maçına hazırlıyor.

Sarıyer maçının öneminin anlatıldığı idmanlarda, hafta sonunda oynanacak karşılaşmada yapılacak küçük bir hatanın bedelinin ağır olacağı ifade ediliyor.