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Amed Sportif U19’da şampiyon oldu

Amed Sportif Faaliyetlerin Bölgesel Gelişim Ligi 5. Bölgede mücadele eden U19 takımı, şampiyonluğunu garantiledi.Tarsus İdman Yurdu evinde 1-0’lık sonuçla geçen yeşil kırmızılı beyazlı ekip, sezonun tamamlanmasına iki hafta kala şampiyonluğunu...

Amed Sportif U19’da şampiyon oldu

Amed Sportif Faaliyetlerin Bölgesel Gelişim Ligi 5. Bölgede mücadele eden U19 takımı, şampiyonluğunu garantiledi.Tarsus İdman Yurdu evinde 1-0’lık sonuçla geçen yeşil kırmızılı beyazlı ekip, sezonun tamamlanmasına iki hafta kala şampiyonluğunu...

08 Mart 2018 Perşembe 17:05
Amed Sportif U19’da şampiyon oldu

Amed Sportif Faaliyetlerin Bölgesel Gelişim Ligi 5. Bölgede mücadele eden U19 takımı, şampiyonluğunu garantiledi.

Tarsus İdman Yurdu evinde 1-0’lık sonuçla geçen yeşil kırmızılı beyazlı ekip, sezonun tamamlanmasına iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Amed Sportif Faaliyetlerin altyapıdan sorumlu yöneticisi Adnan Zengin, alt yapıya verdikleri önemin karşılığını aldıklarını söyledi. Zengin, “Uzun soluklu altyapı çalışmalarımızın meyvelerini almaya devam ediyoruz. Daha önce iki kez şampiyonluk elde eden U 19 takımımız bu sezonda hedefe ulaştı. Sezonun tamamlanmasına iki hafta kala, gruptan lider olarak çıkmayı garantiledik. Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı kutluyoruz” dedi.

Hedeflerinin sadece Bölgesel Gelişim Liglerini şampiyon olarak tamamlamak olmadığına işaret eden Zengin, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz yarışmacı bir anlayışa sahip değiliz. Gelişim liglerinde şampiyonluğu düşünün bir ekip olmadık olmayacağız da. Hedefimiz altyapıdan yetenekli sporcular yetiştirip hem üst yapıdaki ekiplerimize hem de bölge futboluna hizmet etmektir. Bu temelde başlattığımız çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor."
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