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Türkiye’nin ilk ve tek İmam Hatip Fen Lisesi incelendi

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türkiye’nin ilk ve tek İmam Hatip Fen Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt ve Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz...

Türkiye’nin ilk ve tek İmam Hatip Fen Lisesi incelendi

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türkiye’nin ilk ve tek İmam Hatip Fen Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt ve Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz...

01 Mart 2018 Perşembe 16:11
Türkiye’nin ilk ve tek İmam Hatip Fen Lisesi incelendi

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türkiye’nin ilk ve tek İmam Hatip Fen Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt ve Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz tarafından incelendi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından, Şirinköy Mahallesi’ndeki İmam Hatip Fen Lisesi’nde çalışmalar devam ediyor. Projesiyle marka bir okul olması hedeflenen İmam Hatip Fen Lisesi, tamamıyla Merkezefendi Belediyesi tarafından finanse ediliyor. Çalışmaların sürdüğü okulda, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt ve Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz incelemelerde bulundu. Aynı zamanda gerçekleştirilen inceleme gezisine Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve Eğitim Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Kazım Tefçi de eşlik etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu okulun tüm detaylarını, incelemeye gelen heyete anlattı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İmam Hatip Fen Lisesi’nin marka bir okul olacağını söyledi. Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız İmam Hatip Fen Lisemiz artık eğitime hazırlanıyor. Yapımında son aşamaya gelinen lisemizi, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Muhterem Kurt ve Din Öğretimleri Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz inceleme ziyaretinde bulundu. Lisemizin tüm detaylarını aktardık. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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