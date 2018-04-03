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TKDK’ya başvuran 109 projeden 48 ’i kadınlara ait

Denizli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü’ne çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımları kapsamında başvuran 109 projenin 48 tanesi kadın yatırımcılara ait.Denizli Tarım...

TKDK’ya başvuran 109 projeden 48 ’i kadınlara ait

Denizli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü’ne çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımları kapsamında başvuran 109 projenin 48 tanesi kadın yatırımcılara ait.Denizli Tarım...

03 Nisan 2018 Salı 11:56
TKDK’ya başvuran 109 projeden 48 ’i kadınlara ait

Denizli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü’ne çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımları kapsamında başvuran 109 projenin 48 tanesi kadın yatırımcılara ait.

Denizli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli İl Koordinatörü Murat Kar, 21 Aralık 2017 tarihinde çağrı ilanına çıkılan ve 30 Mart 2018 tarihi itibariyle sona eren 3’üncü başvuru çağrı dönemine ilişkin açıklama yaptı. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Yatırımları kapsamında projeleri kabul ettiklerini belirten Kar, “109 proje başvuru gerçekleştirdi. Bu projelerin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 57 Milyon Türk Lirası. Bu rakamın yaklaşık 30 Milyon Türk Lirası yatırımcılara hibe olarak verilecek” dedi.

TKDK Denizli Koordinatörlüğünün çalışmalarına aynı hızla devam ettiğini ifade eden Kar, "Kurum olarak amacımız AB standartlarında hazırlanan projeler ile modern, verimli ve sürdürülebilir işletmeleri ilimize kazandırmak. Bu kapsamda yoğun gayret sarf ediyoruz. Kurum tarafından belirlenen şeffaf kriterler ışığında, en iyi hazırlanmış projeleri seçilerek bu projelere yüzde 40-70 arası değişen oranlarda hibe desteği sağlanacak. Ayrıca bu çağrıda kurumumuzun kadınlara yönelik göstermiş olduğu pozitif ayrımcılıkta ilk meyvelerini verdi. Bu çağrı ilanı kapsamında 48 kadın yatırımcımızın da destek için başvuruda bulunmasının da ayrıca haklı gururunu yaşıyoruz. Potansiyel faydalanıcılarımıza ve Denizlili girişimcilerimize teşekkür ediyor ve yatırımların ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme kapsamında alınan başvurularda, 74 adet tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği,4 adet arıcılık, 17 adet zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, 12 adet kırsal turizm, 2 adet yenilenebilir enerji projesi yer aldı.
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