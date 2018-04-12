Tarımda genç kadın girişimciler eğitime başladı

Denizli İl Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" eğitimleri başladı.

Denizli İl Tarım Müdürlüğü tarafından “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında eğitimler başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca desteklenen ve Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinatörlüğünde Uşak ve Kütahya illeri tarafından uygulanacak olan “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor” programı çerçevesinde 75 kadın çiftçi İşkur/Kosgeb işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli uygulamalı girişimcilik eğitimi verilecek.

Eğitime Acıpayam, Çameli, Tavas, Kale, Çivril, Beyağaç, Sarayköy, Bozkurt ve Pamukkale ilçelerinden 75 kadın çiftçi katılıyor. Eğitimler sonunda kursiyerlere kadın girişimciliğinin ve kadın çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütüldüğü örnek işletmelere teknik inceleme gezisi düzenlenecek.

Denizli, Uşak ve Kütahya illerinden seçilecek 10 proje geniş katılım ile gerçekleştirilecek olan Proje Pazarı’nda sergilenecek. Jüri üyeleri tarafından ilk üçe giren proje seçilerek ödüllendirilecek.

Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Mehmet Atmacaoğlu kadınların çiftçilere rol model olacaklarını belirterek “Buradaki eğitimleriniz sonucunda tarımsal ve hayvansal üretimin değişik alanlarında faaliyet gösteren vatandaşlarımıza yol gösteren, önder olan ve rol model çiftçiler olacaksınız. Girişimci bireyler olarak cesaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, programın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.