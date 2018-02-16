Sarayköylü gençler spor müsabakalarından ödüllerle döndü

Denizli Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ilçedeki gençlerin güreş, halk oyunu ve karate gibi spor dallarında katıldıkları müsabakalarda ödüller almalarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Gençlerimiz sporu sadece televizyon karşısında izlemesin, içerisinde yer alsın diye tüm imkanlarımızı onlar için seferber edeceğiz” dedi.

Başkan Özbaş gençlerin spora daha yakın olmaları için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Kış ve yaz spor okulları açarak binlerce genci birçok spor branşı ile buluşturduklarını kaydeden Başkan Özbaş, ilçede yer almayan spor branşlarını da Sarayköy’e kazandırmak için belediye olarak çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Sarayköy’e ilk tenis kortunu kazandırarak ilçenin spor kalitesini en üstlere yazdıran Başkan Özbaş’ın desteklediği halk oyunları, güreş ve karate branşlarında yer alan gençler katıldıkları müsabakalarda derece alarak Sarayköy’e döndü.

“Gençlerimiz sporu sadece televizyonlardan izlemesin”

Başkan Özbaş, gençlerin boş vakitlerini spor ile değerlendirmeleri gerektiğini kaydederek, “Gençlerimiz halk oyunu, güreş ve karatede aldıkları ödüllerle bizleri gururlandırdılar. Sarayköyümüzün bu önemli başarılarla anılması gençlerimizin gayret ve başarısıyla ortaya çıkıyor. Tüm gençlerimizi, değerli antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ bu sözlerle yola çıkarak gençlerimizin boş vaktini spor ile değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlerimiz sporu sadece televizyonlardan izlemesin. İçlerinde yer alsınlar sporun o zevkini yaşasınlar istiyoruz. Biz elimizden geldiğinden fazlasını yaparak gençlerimizin eğitiminde, kültürel faaliyetlerinde ve spor faaliyetlerinde her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Sarayköylü gençlerin başarı sağladıkları spor dalları:

Antrenörlüğünü milli sporcu Adem Taşçı ve Ufuk Çelik’in yaptığı güreş sporuyla ilgilenen Sarayköylü gençler Denizli Yıldızlar Güreş İl Şampiyonası’na katıldı. 32 kilogramda (kg) Ahmet Sürücü, 35 kg’de Mehmet Korkmaz, 38 kg’de Şükrü Kaan Çardaklı, 42 kg’de Baran Özçalımlı, 47 kg’de Orçun Gencer, 53kg’de Orbey Komkeser, 59 kg’de Bayram Pamuk, 66 kg’de Fırat Toraman, 73 kg’de Deniz Şahin silkmelerinde şampiyon oldu. 35 kg’de Fatih Ertürk, 38 kg’de Abdulkadir Ertürk, 42 kg’de İbrahim Şahin ve 47 kg’de Kasım Ayata silkmelerinde ikinci oldu. Şampiyon olan Sarayköylü gençler Manisa’da yapılacak olan grup finallerine katılacak.

Sarayköy Spor Halk Oyunları Topluluğu ise ‘Okullar Arası Halk Oyunları İl Yarışması’nda müsabakaya katılan 8 okul 14 dalda yarıştı. Antrenörlüğünü Ömür Günay’ın yaptığı Sarayköy Atatürk Ortaokulu, yıldızlar düzenlemeli dalda performanslarıyla 3 okulu geride bırakarak birinci oldu.

Antrenörlüğünü İhsan Kaya’nın yaptığı karate ile ilgilenen Sarayköylü gençler Denizli’de düzenlenen ‘Okul Sporları İl Müsabakaları’nda yerini aldı. Karatede rakibini mağlup eden Kerem Kaya 82 kg’de birinci, Mustafa Çiğdem 66 kg’de birinci, Seydi Hira Yılmaz 40 kg’de birinci oldular.