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Sarayköy Belediyesi gençleri unutmadı

Denizli’nin Sarayköy İlçe Belediyesi tarafından, ilçedeki harabe bina yenilerek, gençlerin hizmetine sunuldu.Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş tarafından, Atatürk Mahallesi’nde atıl vaziyetteki bina, yenileme çalışmaların...

Sarayköy Belediyesi gençleri unutmadı

Denizli’nin Sarayköy İlçe Belediyesi tarafından, ilçedeki harabe bina yenilerek, gençlerin hizmetine sunuldu.Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş tarafından, Atatürk Mahallesi’nde atıl vaziyetteki bina, yenileme çalışmaların...

13 Mart 2018 Salı 16:06
Sarayköy Belediyesi gençleri unutmadı

Denizli’nin Sarayköy İlçe Belediyesi tarafından, ilçedeki harabe bina yenilerek, gençlerin hizmetine sunuldu.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş tarafından, Atatürk Mahallesi’nde atıl vaziyetteki bina, yenileme çalışmaların ardından sanat ve kültür merkezi haline getirildi. Başkan Özbaş tarafından gençlere armağan edilen bina Sarayköy Belediyesi Gençlik Merkezi adı altında hizmet vermeye başladı.

İlçede Gençlik Merkezi’nden yararlanan gençlerin sayısı her geçen gün artarak devam ederken, Gençlik Merkezi’nde matematik, edebiyat, tiyatro, aşçılık, bilardo, halk oyunu, sağlık, resim, müzik, edebiyat, Osmanlıca ve spor kulüplerinden yararlanan gençler aldıkları eğitimler ile yarışmalara da katılmaya başlandı.

Sarayköy Belediyesi Gençlik Merkezi’ne ilk ödülü getiren Tiyatro kulübünün ardından şimdi ise aşçılık kulübü öğrencileri madalya getirmeye devam etti. Fethiye’de düzenlenen 8. Şef Mavi Fethiye Ulusal Yemek Yarışması’na aşçılık kulübü eğitmeni Soner Güler ve kursiyerleri Şefika Akça, Seval Bilir, Ceren Acar ve Şenay Baran Eğerci katıldı. 250 kişi içerisinden modern Türk mutfağı ana yemek lise düzeyi dalında 2 gümüş madalya, lise düzeyi taze makarna 1 gümüş, lise düzeyi tatlı tabağı dalında 1 gümüş madalya, lise düzeyi ekip yarışması dalında 3 altın madalya alarak Sarayköy’e döndü.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ilk kez katıldıkları yarışmada başarılı olan aşçılık kulübü ekibini makamına kabul etti. Gençleri tebrik eden Özbaş, “Kısa bir süre önce açtığımız Sarayköy Belediyesi Gençlik Merkezimizde yer alan aşçılık kursumuzda Soner Güler hocamız ile birlikte gençlerimizin aldıkları eğitimi, yarışmaya katılarak taçlandırmaları bizi çok mutlu etti. Bizlere bu gururu ve mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Biz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmeleri için her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz. Onlara yol arkadaşlığı yapmak için her zaman varız” dedi.
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