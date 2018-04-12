"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" birincileri ödüllerini aldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde, ülke geneli ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, görsel ve edebi alanda düzenlenen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yetenek yarışması birincileri ödüllerini aldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Bina Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Şube Müdür Ramazan Yılmaz, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Kılınç, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Yeşilay Şube Başkanı Bünyamin Yakar ile yönetim kurulu üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz konuşmasında "Bakanlığımız ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkinlerini kavramaları amacıyla proje hayata geçirildi. Bugün “Bağımlılık” konulu yarışmamızda dereceye giren yavrularımızı ödüllendireceğiz.

Eğitimciler olarak görevimiz eğitim öğretimdir. Öğrencilerimizi iyi yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Sizleri her yönden donanımlı bir nesil olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ancak tüm bunların yanında sağlıklı ve bağımlı olmayan birer birey olmanız en öncelikli hedeflerimizdendir. Bağımlılıkla mücadelede en büyük görev anne-baba ve öğretmenlerimize düşmektedir. İlimizde 200 bin öğrencimiz var. Çağımızın en büyük bağımlılığı teknoloji bağımlılığıdır. İlimiz her alanda başarılı bir il. Başarılarımızı daha da yukarı taşımak için bağımlı olmayan sağlıklı ve okuyan nesiller yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından Görsel ve Edebi olarak iki kategoride düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Yarışmada il birincisi olan öğrenciler 500 TL para ödülü kazandı. Edebi branşta Kale ilçesi Mehmet Oray İlkokulu öğrencisi Kübra Kanmaz, Acıpayam İlçesi Alaattin Ortaokulu öğrencisi Çise Şehri Kaymak, Çivril İlçesi’nden Emine Özcan Anadolu Lisesi öğrencisi Rüya Nur Yokuş birinci oldu.

Görsel branşta ise Pamukkale İlçesi Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi-Okul Yaptırma Yaşatma Derneği İlkokulu öğrencisi İdil Peri Ören, Merkezefendi İlçesi’nden Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Nurten Utlı ve Bozkurt İlçesi Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Hilalay Akar birinci oldu.