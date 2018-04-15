Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi

Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ), düzenlenen otizm farkındalık etkinlikleri sona erdi.PAÜ Eğitim Fakültesi ile Genç Eğitimciler Topluluğu ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Toplulukları ile birlikte düzenlenen otizm farkındalık...

PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi

Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ), düzenlenen otizm farkındalık etkinlikleri sona erdi.PAÜ Eğitim Fakültesi ile Genç Eğitimciler Topluluğu ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Toplulukları ile birlikte düzenlenen otizm farkındalık...

15 Nisan 2018 Pazar 12:38
PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi

Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ), düzenlenen otizm farkındalık etkinlikleri sona erdi.

PAÜ Eğitim Fakültesi ile Genç Eğitimciler Topluluğu ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Toplulukları ile birlikte düzenlenen otizm farkındalık etkinlikleri kapsamında konferans, açık hava film gösterimi, tişört boyama etkinliği ile uçurtma şenliği yapıldı. Eğitim Fakültesi, Genç Eğitimciler Topluluğu ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Toplulukları ile birlikte düzenlenen otizm farkındalık etkinlikleri, 14 Nisan’da Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Önü çim alanda ‘‘1. Özel Çocuklar Uçurtma Şenliği’’ kapsamında düzenlenen tişört boyama etkinliği, resim ve oyun hamuru, yüz boyama, köpük baloncuk gibi farklı etkinlikler ve uçurtma uçurma etkinlikleri ile son buldu. Düzenlenen şenliğe Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Halil Tekin ve çok sayıda davetli katıldı. Rektör Bağ başta olmak üzere Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru özel çocuklarla birlikte uçurtma uçurup, tişört boyama ve diğer etkinliklere katılarak özel çocuklarla yakından ilgilendi.

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde düzenlenen etkinliklerle ilgili Bağ, Pamukkale Üniversitesi olarak ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini hatırlatırken, düzenlenen etkinliklerde amaçlanan Pamukkale Üniversitesi kimliğine yakışır şekilde, özel çocuklarla birlikte tüm çocukların yine kendileri gibi özel ve unutulmaz bir gün yaşatmak olduğunu belirtti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkezefendi’de 378 taşeron personel kadroya geçti
Merkezefendi’de 378 taşeron personel kadroya geçti
"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" birincileri ödüllerini aldı
"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" birincileri ödüllerini aldı
Tarımda genç kadın girişimciler eğitime başladı
Tarımda genç kadın girişimciler eğitime başladı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim