PAÜ’de Kütüphane Haftası etkinlikleri

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Yardımcıları, rektörlük çalışanları ve bir grup öğrenci Kütüphane Haftası etkinliği kapsamında kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek amacı ile kitap okudular.

2012 yılından bu yana Türk Kütüphaneciler Derneği’nin her yıl Kütüphane Haftası’nda gerçekleştirdiği “81 İlde Kitap Okuyoruz” etkinliğine Pamukkale Üniversitesi bu yıl da katıldı. “Okumak Değiştirir” sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aliyar Demirci, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Özgür Volkan Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

PAÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte bu yıl ilk kez ‘Kütüphane En’leri Ödülleri’de verildi. Pamukkale Üniversitesi Kütüphanesi’nden en çok ödünç kitap alan ilk üç öğrenci olan Osman Tekelioğlu, Halime Büşra Yılmaz, Erdem Kaftan, akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Nezahat Belen ve idari personel Aysun Avcı ödüllerini Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, ve Öğretim Görevlisi Özgür Volkan Yılmaz takdim etti.