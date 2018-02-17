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PAÜ’de ‘Bilim ve Sanayide Kadın’ konferansı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mekatronik ve Bilişim Topluluğu tarafından ‘Bilim ve Sanayide Kadın’ isimli bir konferans düzenlendi.Konferansa Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın başta olmak üzere, Mekatronik Mühendisliği Bölüm...

PAÜ’de ‘Bilim ve Sanayide Kadın’ konferansı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mekatronik ve Bilişim Topluluğu tarafından ‘Bilim ve Sanayide Kadın’ isimli bir konferans düzenlendi.Konferansa Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın başta olmak üzere, Mekatronik Mühendisliği Bölüm...

17 Şubat 2018 Cumartesi 14:55
PAÜ’de ‘Bilim ve Sanayide Kadın’ konferansı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mekatronik ve Bilişim Topluluğu tarafından ‘Bilim ve Sanayide Kadın’ isimli bir konferans düzenlendi.

Konferansa Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın başta olmak üzere, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Çallıoğlu ve Topluluk Danışmanı Öğretim Görevlisi Ercan Gönüldeş ile birlikte çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok konferans salonunda düzenlenen etkinliğe PAÜ Teknoloji Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzum Işıtan, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Evren Çağlarer, PAÜ Mühendislik Fakültesi mezunu Huriye Acar, ‘Bal Arıları Mühendis Oluyor’ proje Koordinatörü Özlem Başdoğan konuk edildi.

Konferansta dünyadan ve Türkiye’den kadın nüfusu, okur yazar kadın, yükseköğrenim gören kadınlar, kadınların işgücüne katılım oranlarının yanında, akademisyen kadınlar, mühendis kadınların oranları, dünyada kadın araştırmacılar, Nobel Ödülü alan kadınlar, Türkiye’de çeşitli meslek dallarında ilk olan kadınlar, kadınların bilime yaklaşımı, sanayi alanlarında kadınların yeri gibi konular konuşuldu.

Konferansın sonunda ise öğrencilerden gelen sorular yanıtlanmasının ardından tüm konuklara teşekkür için plaketi ve çiçek takdim edildi.
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