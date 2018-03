PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’dan İstiklal Marşı mesajı

Pamukkale Üniversitesi(PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ mesajında, İstiklal Marşı’nın önemine dikkat çekerek, Türk Ulusunun bağımsızlığa, hakka ve dinine olan inancını hatırlatan bir marş olduğuna dikkat çekti.

Bağ "Ulusal marşlar, ülkelerin egemenliğini ve bu egemenliğe olan inancı temsil eden, ülkenin tüm vatandaşları tarafından kabul görmüş, bir bakıma milletlerin varoluş mücadelesini içinde barındıran ve bu var olma mücadelesinde geleceğe umut olan söz ve müzikten çok daha fazlasıdır. İstiklal Marşı’mız; kurtuluş mücadelemizin çetin bir şekilde devam ettiği zorlu yıllarda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak, o yıllarda genci yaşlısı, kadını erkeği tüm milletçe Kurtuluş Savaşı’nın kazanacağımıza olan inancımızın pekişmesine vesile olmuştur. On kıta ve kırk bir dizeden oluşan ve her kelimesinde yüz yıllardır bu topraklarda varlığını devam ettiren Türk Milleti olarak bizlere, bu toprakların vatan olarak kolay kazanılmadığını ve son dizesi olan “Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!” cümlesinden de anlaşılabileceği gibi Türk Ulusu’nun; bağımsızlığa, Hakk’a ve dinine olan inancını hatırlatmaktadır. Türk Milleti için dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de İstiklal Marşı’mızda da ifade edildiği gibi vatanımızın bütünlüğü, Milletimizin birliğine kast edecek her türlü düşmana karşı gövdesini siper etmekten çekinmeyecektir."ifadelerine yer verdi.

"Saygı ve şükranla anıyoruz"

Prof.Dr. Hüseyin Bağ, mesajını şu cümlelerle tamamladı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açtığı para ödüllü şiir yarışmasına milli duyguların parayla ölçülemeyeceği düşüncesi ile katılmak istemeyen ama daha sonra gelen ısrarlara daha fazla dayanamayıp o satırları kaleme alan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiirinin 12 Mart 1921 tarihinde oy birliğinde İstiklal Marşı olarak kabul edilmesinin 97. yıl dönümünde bu vesile ile kendisini saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum. Sözlerime yine Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” sözleriyle son verirken, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın bütünlüğü ve Türk milletinin birliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.’’