Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’dan İstiklal Marşı mesajı

Pamukkale Üniversitesi(PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ mesajında, İstiklal Marşı’nın önemine dikkat çekerek, Türk...

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’dan İstiklal Marşı mesajı

Pamukkale Üniversitesi(PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ mesajında, İstiklal Marşı’nın önemine dikkat çekerek, Türk...

11 Mart 2018 Pazar 14:51
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’dan İstiklal Marşı mesajı

Pamukkale Üniversitesi(PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ mesajında, İstiklal Marşı’nın önemine dikkat çekerek, Türk Ulusunun bağımsızlığa, hakka ve dinine olan inancını hatırlatan bir marş olduğuna dikkat çekti.

Bağ "Ulusal marşlar, ülkelerin egemenliğini ve bu egemenliğe olan inancı temsil eden, ülkenin tüm vatandaşları tarafından kabul görmüş, bir bakıma milletlerin varoluş mücadelesini içinde barındıran ve bu var olma mücadelesinde geleceğe umut olan söz ve müzikten çok daha fazlasıdır. İstiklal Marşı’mız; kurtuluş mücadelemizin çetin bir şekilde devam ettiği zorlu yıllarda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak, o yıllarda genci yaşlısı, kadını erkeği tüm milletçe Kurtuluş Savaşı’nın kazanacağımıza olan inancımızın pekişmesine vesile olmuştur. On kıta ve kırk bir dizeden oluşan ve her kelimesinde yüz yıllardır bu topraklarda varlığını devam ettiren Türk Milleti olarak bizlere, bu toprakların vatan olarak kolay kazanılmadığını ve son dizesi olan “Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!” cümlesinden de anlaşılabileceği gibi Türk Ulusu’nun; bağımsızlığa, Hakk’a ve dinine olan inancını hatırlatmaktadır. Türk Milleti için dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de İstiklal Marşı’mızda da ifade edildiği gibi vatanımızın bütünlüğü, Milletimizin birliğine kast edecek her türlü düşmana karşı gövdesini siper etmekten çekinmeyecektir."ifadelerine yer verdi.

"Saygı ve şükranla anıyoruz"

Prof.Dr. Hüseyin Bağ, mesajını şu cümlelerle tamamladı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açtığı para ödüllü şiir yarışmasına milli duyguların parayla ölçülemeyeceği düşüncesi ile katılmak istemeyen ama daha sonra gelen ısrarlara daha fazla dayanamayıp o satırları kaleme alan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiirinin 12 Mart 1921 tarihinde oy birliğinde İstiklal Marşı olarak kabul edilmesinin 97. yıl dönümünde bu vesile ile kendisini saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum. Sözlerime yine Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” sözleriyle son verirken, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın bütünlüğü ve Türk milletinin birliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.’’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis telsizi kullanan 3 hırsızlık zanlısı yakayı ele verdi
Polis telsizi kullanan 3 hırsızlık zanlısı yakayı ele verdi
Türkiye’nin ilk ve tek İmam Hatip Fen Lisesi incelendi
Türkiye’nin ilk ve tek İmam Hatip Fen Lisesi incelendi
Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ verilebilecek
Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ verilebilecek

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim