Pamukkale’de ikinci dönem İngilizce kurslarına başvurular başladı

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından ‘Ücretsiz İngilizce Konuşma Kursları’nın ikinci dönem başvuruları başladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ‘Ücretsiz İngilizce Konuşma Kursları’ ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Kursların ara vermeden devam ettiğini ifade eden Gürlesin, AB Bakanlığı tarafından akredite edilmiş Denizli’nin tek kuruluşu olan Pamukkale Belediyesi’nin Avrupa Gönüllü Hizmeti Akreditasyonu kapsamında yürüttüğü ‘Pamukkale’nin Mutlu Misafirleri’ adlı projesinin tüm hızıyla devam ettiğini de dile getirerek, Ücretsiz İngilizce Konuşma Kursları’nın Denizli’de yaşayan tüm 16-25 yaş arasındaki gençleri kapsadığını aktardı. Başkan Gürlesin, İspanya, Romanya ve İtalya’dan gelen gönüllü eğitmenlerin Denizlili gençlere İngilizce konuşma ve kültür dersleri verdiğini kaydetti. Hüseyin Gürlesin, “Pamukkale Belediyesi olarak, eğitimde, sağlıkta, emniyette ve sosyal belediyecilikte öncü bir belediyeyiz. Projelerimizle eğitime ve özellikle gençliğe büyük önem vermekteyiz. Ücretsiz İngilizce Konuşma Kurslarımızla da büyük bir farklılık oluşturduğumuzu görmekteyiz. Sadece ilçe sınırlarımızda değil Denizli ilinde yaşayan tüm gençlerimize yönelik hazırladığımız kurslarımıza gençlerimizin ilgisi oldukça fazla. Kurslarımıza katılım sağlayan gençlerimizden, projemiz kapsamında edindikleri kazanımların hem okul hem de iş hayatında büyük yararı olduğu söylüyorlar. Bu da bizim hedefimize ulaştığımızın en önemli kanıtıdır. 2018 yılının ikinci dönem başvuruları başladı. 19 Şubat’ta sona erecek. Ücretsiz İngilizce kurslarımıza tüm gençlerimizi katılmaya davet ediyorum” dedi.

Pamukkale Belediyesi ve Denizli Gençlik Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği Ücretsiz İngilizce Konuşma Kursları, Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi’nde ki ek hizmet binasında ve Denizli Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek.