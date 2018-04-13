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Merkezefendi’de 378 taşeron personel kadroya geçti

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, taşerondan kadroya geçen personelle bir araya geldi.Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda personele yönelik gerçekleştirilen...

Merkezefendi’de 378 taşeron personel kadroya geçti

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, taşerondan kadroya geçen personelle bir araya geldi.Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda personele yönelik gerçekleştirilen...

13 Nisan 2018 Cuma 13:16
Merkezefendi’de 378 taşeron personel kadroya geçti

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, taşerondan kadroya geçen personelle bir araya geldi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda personele yönelik gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi programında taşerondan kadroya geçen personelle buluştu. Taşeron sisteminin komple ortadan kalktığının altını çizen Subaşıoğlu, kadronun personele hayırlı olmasını diledi. Başkan Subaşıoğlu, “Toplamda 378 arkadaşımız Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi’nin şirketi olan MERTAŞ’a aktarılmış oldu. Bundan sonra artık taşeron sistemi komple ortadan kaldırıldı. Bütün arkadaşlarımız maaşlarını doğrudan doğruya Merkezefendi Belediyesi’nden almak şartıyla Merkezefendi Belediyesi’nin yüzde 100 iştirak sermayesine sahip olduğu MERTAŞ şirketine aktarıldı. Bundan sonra ihale yöntemleriyle işlere ara vererek personel çalıştırma sistemini de son vermiş bulunuyoruz. Bütün personelimizin Merkezefendi Belediyesi şirket bünyesine geçmiş olması büyük bir avantaj. Önümüzdeki dönem bu konuyla ilgili yapılacak yasal düzenlemeler çerçevesinde mutlaka ek haklara kavuşacaksınız. Merkezefendi Belediyesi bünyesine aktarılan her arkadaşımızın iş güvencesi var. Bütün arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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