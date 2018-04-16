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Karahayıt Kent Ormanı hizmete açıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından Karahayıt Mahallesi’ne yapılan kent orman hizmete açıldı.Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, termal sağlık turizminin merkezi olan Karahayıt Mahallesi’nde 510 bin metrekarelik alanda doğayla...

Karahayıt Kent Ormanı hizmete açıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından Karahayıt Mahallesi’ne yapılan kent orman hizmete açıldı.Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, termal sağlık turizminin merkezi olan Karahayıt Mahallesi’nde 510 bin metrekarelik alanda doğayla...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:26
Karahayıt Kent Ormanı hizmete açıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından Karahayıt Mahallesi’ne yapılan kent orman hizmete açıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, termal sağlık turizminin merkezi olan Karahayıt Mahallesi’nde 510 bin metrekarelik alanda doğayla iç içe tüm bölgeye, ilçeye ve nihayetinde il geneline değer katacak dev projeyi tamamladıklarını bildirdi. Kurulduğu 2014 yılından bu yana kent turizmini canlandıracak önemli projelere imza atan Pamukkale Belediyesi, Kocaçukur’un işletmesini alarak halkı Pamukkale ile buluşturmak için önemli bir adım attı. Karahayıt –Pamukkale-Akköy bölgesinde yapılan bisiklet ve yürüyüş yolları ile önemli bir eksikliği daha gideren Pamukkale Belediyesi, son olarak Avrupa Tarihi termal Kentler Birliği’ne üye olarak Denizli’nin turist sayısının artmasına destek vermiş oldu.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, termal sağlık turizminin merkezi olan Karahayıt Bölgesi’nde yaklaşık 2 milyon TL’lik dev yatırımın birinci etabının tamamlandığını ve halkın hizmetine sunduklarını belirerek “Belediye kurulduktan sonra 510 bin metrekarelik alanı aldık. Ben buradan Orman ve Su İşleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize güvenerek 510 bin metrekarelik kent ormanının bize devredilmesi bu bölge için çok önemliydi. Tabi hizmet etme derdinde olduğumuzdan, burasının daha iyi bir hale getirilmesi ile ilgili çabalarımızla bir planlama yaptık. Bunu 510 bin metrekare kent ormanının birinci etabı olan 55 bin metrekarelik alan şu anda bitmiş vaziyette. Halkımızın hizmetine sunduk”. Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediye Başkanlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı işbirliği ile Termal Kentte Doğayla Buluşma Projesi kapsamında Termal sağlık turizmine katkı sunacak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek onlara sağlık odaklı bir yaşam sunacak Karahayıt Mahallesinde bulunan Karahayıt Kent Ormanı Projesi’nin yaklaşık maliyetinin 2 milyon TL’yi bulduğunu söyledi.
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