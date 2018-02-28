Kafelere polis denetimi

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından Çınar Meydanı’ndaki kafelerde denetim yapıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "yabancı uyruklu vatandaşların denetimi ve uyuşturucuyla mücadele”ye yönelik yapılan denetimlerde 617 kişinin sorgulaması yapıldı. Denetimlerde toplam 15 İran ve Afganistan uyruklu kişinin oturma evrakları kontrol edilirken, bir yoklama kaçağına işlem yapıldı. Kafelerde yapılan denetimlerde bir iş yerine kapalı mekanda tütün kullandırmaktan tutanak hazırlanırken, 3 şahsa da tütün mamülü kullanmaktan işlem yapıldı. Şüpheli araçlar da durdurularak, araçlar emniyet personeli tarafından dikkatlice arandı. Asayiş, Yunus, Narko, KOM, Yabancılar Şubesi ve Çocuk Şubesinden 140 polisin katıldığı uygulama 2 saat sürdü.